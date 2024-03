Players Championship 5 | Danny Noppert geeft landgenoot whitewash, ook Raymond van Barneveld eenvoudig door

In het Duitse Hildesheim staan deze maandag en dinsdag weer twee Players Championships van het darten op het programma. Vele darters uit het Verenigd Koninkrijk laten verstek gaan aan de Duitse vloertoernooien, maar Michael van Gerwen is er wel bij.

De eerste ronde was er eentje voor de Nederlanders. Michael van Gerwen won voor het eerst in zijn nieuwe shirt door Danny van Trijp met 6-4 te verslaan. Danny Noppert en Raymond van Barneveld ging eenvoudig door naar de tweede ronde. Zij versloegen hun tegenstanders met 6-0 en 6-1. Dirk van Duijvenbode had het wat lastiger, maar won met 6-5 van Daniel Klose. In totaal gingen er zeventien Nederlanders door van de 26 die begonnen aan ronde 1.

Michael van Gerwen wint voor het eerst in nieuwe shirt tijdens vloertoernooi in Duitsland Michael van Gerwen heeft voor het eerst gewonnen in zijn nieuwe shirt. De drievoudig wereldkampioen presenteerde begin deze maand zijn nieuwe look, maar tot betere resultaten zorgde dit nog niet.

Ook vrijwel alle seeds kwamen hun eerste ronde door. Maar zes van de 32 best geplaatste spelers vielen af bij de eerste horde. De grootste naam die afviel was de als derde geplaatste Josh Rock. Berry van Peer was met 6-5 te sterk voor de jonge Noord-Ier.

Veel afwezigen

Het toernooi in Hildesheim kent een verzwakt deelnemersveld. Zo hebben vijf van de acht Premier League-spelers zich afgemeld. Van wereldkampioen Luke Humphries en dartsensatie Luke Littler was al bekend dat ze niet naar Duitsland zouden afreizen, maar ook Gerwyn Price, Rob Cross en Nathan Aspinall zijn er niet bij. Ook de geschorste Adam Smith-Neale komt niet in actie.

Bekende darter geschorst voor klap in gezicht van tegenstander Adam Smith-Neale is voorlopig geschorst door de Darts Regulation Authority (DRA). De Engelse darter, in bezit van een tourkaart, heeft zich flink misdragen tijdens een amateurcompetitie in de lokale pub.

In totaal hebben elf tourkaarthouders zich afgemeld bij de PDC. Daarvoor komen elf andere spelers in de plaats. Hierbij zitten twee Nederlanders. Danny Jansen en Wesley Plaisier. Ook zij wonnen allebei hun partij in de eerste ronde.

De volledige loting van Players Championship 5 vind je hier!