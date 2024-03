Players Championship 5 | Michael van Gerwen zakt door ondergrens, Raymond van Barneveld en Danny Noppert naar kwartfinales

In het Duitse Hildesheim staan deze maandag en dinsdag weer twee Players Championships van het darten op het programma. Vele darters uit het Verenigd Koninkrijk laten verstek gaan aan de Duitse vloertoernooien, maar Michael van Gerwen is er wel bij.

De drievoudig wereldkampioen uit Boxtel nam het bij de laatste zestien op tegen rivaal Peter Wright. Het werd niet een van meest gedenkwaardige partijen die de twee tegen elkaar speelden. Voor Wright was een gemiddelde van 90 punten per beurt genoeg, terwijl Mighty Mike twee punten lager gooide per drie pijlen. Het werd 6-4 voor de Schot, waardoor hij zich plaatste voor de kwartfinales.

Danny Noppert en Raymond van Barneveld plaatsten zich wel voor de kwartfinales van Players Championship 5 in Hildesheim. The Freeze versloeg landgenoot Jeffrey de Zwaan met 6-3. Barney kreeg een negendarter tegen zich gegooid, maar overkwam deze en was met 6-3 te sterk voor Michael Smith.

Eerdere rondes

De eerste ronde was er eentje voor de Nederlanders. Michael van Gerwen won voor het eerst in zijn nieuwe shirt door Danny van Trijp met 6-4 te verslaan. Danny Noppert en Raymond van Barneveld ging eenvoudig door naar de tweede ronde. Zij versloegen hun tegenstanders met 6-0 en 6-1. Dirk van Duijvenbode had het wat lastiger, maar won met 6-5 van Daniel Klose. In totaal gingen er zeventien Nederlanders door van de 26 die begonnen aan ronde 1.

De Nederlanders deden het alleraardigst. Bij de laatste zestien spelers is een kwart afkomstig uit ons kikkerlandje. Hoewel Gian van Veen, Kevin Doets, Chris Landman en Danny Jansen strandden bij de laatste 32, gingen Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Danny Noppert en Jeffrey de Zwaan wel door naar de laatste zestien.

Veel afwezigen

Het toernooi in Hildesheim kent een verzwakt deelnemersveld. Zo hebben vijf van de acht Premier League-spelers zich afgemeld. Van wereldkampioen Luke Humphries en dartsensatie Luke Littler was al bekend dat ze niet naar Duitsland zouden afreizen, maar ook Gerwyn Price, Rob Cross en Nathan Aspinall zijn er niet bij. Ook de geschorste Adam Smith-Neale komt niet in actie.

In totaal hebben elf tourkaarthouders zich afgemeld bij de PDC. Daarvoor komen elf andere spelers in de plaats. Hierbij zitten twee Nederlanders. Danny Jansen en Wesley Plaisier. Ook zij wonnen allebei hun partij in de eerste ronde.

