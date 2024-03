Players Championship 6 | Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld zonder problemen naar derde ronde

Raymond van Barneveld was maandag de grote winnaar tijdens Players Championship 5 bij het darten. Dinsdag staat het zesde vloertoernooi van de PDC op het programma. Kan Barney weer stunten of laat Michael van Gerwen zien zijn mindere vorm te boven te zijn?

In het Duitse Hildesheim spelen de darters deze dinsdag weer om de titel en de bijbehorende tien duizend euro aan prijzengeld (voor de ranking). Van Gerwen maakte in zijn eerste partij indruk. De drievoudig wereldkampioen uit Boxtel gooide 104,75 gemiddeld en hoefde maar één leg af te staan aan Owen Bates. In de tweede ronde versloeg hij John Henderson met 6-3.

Ook Dirk van Duijvenbode hield geen spaan heel van zijn tegenstander. Mensur Suljovic kreeg zes legs om de oren en kon er zelf geen eentje winnen. Een partij verder liet The Titan zien weer in vorm te komen. Met een gemiddelde van 103,57 versloeg hij de Zwitser Stefan Bellmont met 6-1. Van Barneveld, de winnaar van maandag, was met 6-1 te sterk voor Ronny Huybrechts en won vervolgens met 6-2 Mathhew Dennant.

Dolgelukkige Raymond van Barneveld in de wolken: 'Ik zei: je hebt mijn leven gered' Raymond van Barneveld won maandag Players Championship 5, zijn eerste PDC-titel in drie jaar tijd. De vijfvoudig wereldkampioen heeft dat volgens hemzelf allemaal te danken aan zijn pijlenfabrikant Target. Die hebben de perfecte dart aangeleverd, nog perfecter dan het setje op het WK.

De Nederlanders deden het sowieso erg goed in de tweede ronde in Hildesheim. Ook Vincent van der Voort, Danny Jansen, Jermaine Wattimena, Berry van Peer, Richard Veenstra, Chris Landman, Maik Kuivenhoven en Owen Roelofs gingen naar ronde 3.

De volledige loting van Players Championship 6 vind je hier.

Veel afwezigen

Het toernooi in Hildesheim kende een verzwakt deelnemersveld. Zo hebben vijf van de acht Premier League-spelers zich afgemeld. Van wereldkampioen Luke Humphries en dartsensatie Luke Littler was al bekend dat ze niet naar Duitsland zouden afreizen, maar ook Gerwyn Price, Rob Cross en Nathan Aspinall waren er niet bij. Ook de geschorste Adam Smith-Neale kwam niet in actie.