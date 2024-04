Players Championship 7 | geen Nederlanders bij laatste acht in Leicester, ook Luke Littler onderuit

De beste darters ter wereld zijn bij elkaar in Leicester voor Players Championships 7 en 8. Maandag staat de eerste van de twee vloertoernooien op het programma en de loting daarvan is gedaan.

Michael van Gerwen nam het op tegen huidig WDF-wereldkampioen Andy Baetens. De Nederlander was afgelopen donderdag nog niet te spreken over zijn eigen vorm en hoopt dat op de vloer weer recht te zetten. Met bijna 106 gemiddeld per beurt kan gezegd worden dat dit aardig gelukt is. Mighty Mike won met 6-3 van de Belg.

In de tweede ronde was het echter gelijk alweer gedaan met Van Gerwen. Ian White was te sterk voor de Nederlander. De man in het groen gooide nu maar 90 gemiddeld en ging met 6-5 onderuit. Ook voor Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode verloren in de tweede ronde. Mickey Mansell en Kevin Doets waren voor hen te sterk.

'Dit was droevig, ik zit niet in de beste fase': Michael van Gerwen is eerlijk en hard voor zichzelf Michael van Gerwen kon ook niet anders dan beamen dat hij een hele slechte wedstrijd gegooid had in de Premier League Darts tegen Luke Littler. Met net aan 91 gemiddeld werd de Nederlander al meteen uitgeschakeld in Manchester.

Voor Raymond van Barneveld zat het er maandag al snel op. De Nederlandse dartlegende stond voor tegen de jeugd-wereldkampioen van 2011 Arron Monk. Toen versloeg de Engelsman Michael van Gerwen in de finale. Nu was in een deciding leg de sterkere tegen Barney.

Kwartfinales

Bij de laatste zestien was er nog maar één Nederlander te bekennen. Chris Landman deed wat Van Barneveld niet lukte en versloeg Monk. Bij de laatste zestien gooide hij tegen Ryan Meikle, maar verloor hij met 6-3.

Kwartfinales Players Championship 7:

Ross Smith - Ryan Meikle

Daryll Gurney - Chris Dobey

Luke Woodhouse - Ian White

Thibault Tricole - Josh Rock

Negendarters

Op de maandag werd er ook al snel een perfecte leg gegooid. Steve Beaton gooide een negendarter tijdens zijn overwinning op James Hurrell. Laatstgenoemde won uiteindelijk wel. Later waren ook Daryll Gurney en Chris Dobey succesvol.

BEATON PINS PERFECTION! 🎯



Steve Beaton rolls back the years in Leicester!



Just days after his 60th birthday, The Bronzed Adonis produces a nine-darter in his first round clash against James Hurrell!



📋 https://t.co/nZbPDleuCW#PC7 pic.twitter.com/4niKG0djjp — PDC Darts (@OfficialPDC) April 8, 2024

Nederlanders

De Nederlanders kenden een prima eerste ronde. Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode kenden geen problemen met Boris Krcmar en Danny van Trijp. Chris Landman won zelfs met 6-0 van Callan Rydz. Kevin Doets bereikte de tweede ronde door William O'Connor te verslaan.

Herhaling van de WK-finale

Voor Jurjen van der Velde begon de dag met een enorm zware opgave. De jonge Nederlander speelde tegen wereldkampioen Luke Humphries. De Engelsman won dat duel met 6-3. Humphries won evenals Luke Littler ook zijn partij in de tweede ronde. Daardoor treffen de twee Engelsen elkaar in de derde ronde en was er een herhaling van de WK-finale te zien. Dit keer wel met een andere winnaar: Littler versloeg zijn twaalf jaar oudere landgenoot.

Grote namen sneuvelen

In de eerste ronde moesten de nodige grote namen al een stapje terug doen. Gerwyn Price verloor van Kim Huybrechts, Peter Wright ging onderuit tegen Berry van Peer en Gary Anderson moest zijn meerdere erkennen in Benjamin Drue Reus. Ook voor Dimitri van den Bergh en Jonny Clayton zat het er al vroeg op.

Ook in de tweede ronde verlieten meerdere toppers het strijdtoneel. Rob Cross, Michael Smith en Dave Chisnall gingen onderuit.