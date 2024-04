Players Championship 8 | Kevin Doets verslaat Luke Littler, Michael van Gerwen gaat onderuit

Nadat maandag Chris Dobey de winnaar was tijdens Players Championship 7, strijden de darters dinsdag in Leicester om de titel in het achtste vloertoernooi van dit jaar. Behalen de Nederlanders nu betere resultaten?

Michael van Gerwen kende geen lastige partij in de eerste ronde. Mighty Mike versloeg de Zweed Jeffrey de Graaf met 6-3. In de tweede ronde werd het Van Gerwen helemaal makkelijk gemaakt. Zijn tegenstander Rowby-John Rodriquez bleef steken onder de 90 gemiddeld, waardoor het 6-1 voor de Nederlander werd. Andrew Gilding bleek bij de laatste 32 het eindstation te zijn. Van Gerwen verloor dat duel met 6-4.

Raymond van Barneveld won in de eerste ronde met 6-2 van Matt Campbell. De Canadees beleeft een slecht jaar: bij de elf toernooien waaraan hij tot nu toe meedeed, won hij nog geen enkele partij. Barney speelde vervolgens in de tweede ronde tegen landgenoot Jelle Klaassen. Met een 5-4 voorsprong zette de vijfvoudig wereldkampioen zichzelf na negen pijlen op dubbel zestien. Drie missers volgden en de deciding leg ging naar Klaassen.

KLAASEN PINCHES IT!



Jelle Klaasen defies a ton-topping average from Raymond van Barneveld to snatch a deciding leg victory!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 #PC8 pic.twitter.com/mWKUNgUksX — PDC Darts (@OfficialPDC) April 9, 2024

Het ging de Nederlanders op dinsdag een stuk beter af dan een dag eerder. In totaal zaten er acht Nederlanders bij de laatste 32. Vooral van Danny van Trijp was dat knap. Hij versloeg Ryan Searle. Dirk van Duijvenbode bereikte ronde drie niet. De Tsjech Karel Sedlacek was te sterk.

Laatste zestien

Bij de laatste zestien zaten nog vier Nederlanders. Danny Noppert, Gian van Veen en Danny van Trijp pakten zeges op Stephen Burton, Madars Razma en Martin Schindler. De beste prestatie kwam van Kevin Doets. In de laatste leg stonden hij en Luke Littler allebei op 106. De jonge Engelsman miste één pijl voor de wedstrijd, waarna Doets daarna knap uitgooide.

LITTLER IS OUT! ❌



Kevin Doets comes from 5-4 down to defeat Luke Littler in a deciding leg!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 #PC8 pic.twitter.com/L6iLbWAXfH — PDC Darts (@OfficialPDC) April 9, 2024

Vincent van der Voort

Vincent van der Voort verloor maandag zijn eerste pot in een draak van een duel tegen latere winnaar Dobey. De Engelsman noemde het 'een worsteling' om tegen de Nederlander te spelen. Van der Voort hoopte dinsdag wel te laten zien wat hij in zijn mars had, maar dit verliep niet volgens plan. De Noord-Ier Nathan Rafferty was met 6-2 te sterk voor de Nederlander.

RAFFERTY KO's VINCENT!



Nathan Rafferty wraps up a 6-2 win over Vincent van der Voort.



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 #PC8 pic.twitter.com/NJR9xBESmI — PDC Darts (@OfficialPDC) April 9, 2024