Players Championship 8 | Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld eenvoudig door

Nadat maandag Chris Dobey de winnaar was tijdens Players Championship 7, strijden de darters dinsdag in Leicester om de titel in het achtste vloertoernooi van dit jaar. Behalen de Nederlanders nu betere resultaten?

Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld kenden geen lastige partijen in de eerste ronde. Mighty Mike versloeg de Zweed Jeffrey de Graaf met 6-3. Barney deed het net iets beter en won met 6-2 van Matt Campbell. De Canadees beleeft een slecht jaar: van de elf toernooien waaraan hij tot nu toe meedeed, won hij nog geen enkele keer.

Ook Danny Noppert, Gian van Veen, Jermaine Wattimena en Jelle Klaassen wonnen hun eerste pot. Owen Roelofs deed hetzelfde. De jongeling versloeg de Pool Krysztof Ratajski. Grote namen die in de eerste ronde uitgeschakeld werden zijn Dave Chisnall, James Wade, Jose De Sousa en Joe Cullen.

Vincent van der Voort

Vincent van der Voort verloor maandag zijn eerste pot in een draak van een duel tegen latere winnaar Dobey. De Engelsman noemde het 'een worsteling' om tegen de Nederlander te spelen. Van der Voort hoopte dinsdag wel te laten zien wat hij in zijn mars had, maar dit verliep niet volgens plan. De Noord-Ier Nathan Rafferty was met 6-2 te sterk voor de Nederlander.

