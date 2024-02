Players Championships van start: zo hebben de Nederlandse darters geloot

De Players Championships bij het darts gaan deze week weer van start. De eerste twee vloertoernooien worden op maandag en dinsdag afgewerkt in het Robin Park Tennis Centre in Wigan. Michael van Gerwen geniet met zijn gezin van enkele vrije dagen in Parijs en is er dus niet bij. Desondanks zijn er genoeg Nederlanders die wel om de winst gaan strijden.

Naast Van Gerwen zijn ook Tim Wolters, Adrian Lewis en Ronnie Huybrechts er niet bij. Laatstgenoemde sprak zich al uit tegen het idee dat de vloertoernooien doordeweeks worden gehouden. Eerder werden deze toernooien uitsluitend in het weekend gespeeld.

Wijziging in dartskalender eist eerste slachtoffer: 'Dit is een heel grote ramp' Een wijziging in de dartskalender eist nu al het eerste slachtoffer. Vanaf dit jaar zullen alle dertig Players Championship-toernooien doordeweeks gespeeld worden. Funest voor darters die naast de sport een andere baan hebben.

Loting

Vooral Richard Veenstra en Maik Kuivenhoven hebben het wat zwaarder getroffen op de eerste dag voor alle Tour Card Holders. Veenstra neemt het op tegen de jonge Noord-Ier Josh Rock, terwijl Kuivenhoven in de eerste ronde oud-wereldkampioen Peter Wright moet zien te verslaan. De Schot is echter al maanden niet in goeden doen.

Dit zijn de schrikbarende cijfers van de vormdip van tweevoudig wereldkampioen Peter Wright Peter Wright is al ruim tien jaar een vaste naam in de top van de dartswereld, maar de laatste maanden zit hij in een diepe vormcrisis. De Schot is na het winnen van het EK in oktober bezig aan een schrikbarende reeks. De resultaten en de gemiddelden van de tweevoudig wereldkampioen zijn niet om over naar huis te schrijven.

De hoogst geplaatste Nederlander die meedoet is Danny Noppert. Hij treft Owen Bates in de eerste ronde. De van een blessure herstelde Dirk van Duijvenbode treft de Welshman Nick Kenny. Gian van Veen neemt het op tegen een 'halve Nederlander'. Jeffrey de Graaf kwam eerst uit voor ons kikkerlandje, maar speelt tegenwoordig onder de Zweedse vlag.

Ook Raymond van Barneveld doet mee aan het vloertoernooi. De dartslegende uit Den Haag neemt het op tegen de Schot Darren Beveridge. Ook Geert Nentjes speelt tegen een darter uit het land van de kilts en doedelzakken. De linkshandige darter moet zien af te rekenen met tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson.

Luke Littler

In Wigan zullen alle ogen toch voornamelijk gericht zijn op Luke Littler. De jonge Engelsman haalde de finale van het WK bij zijn debuut en heeft dit jaar voor het eerst een tourkaart te pakken. Door zijn run in 'Ally Pally' is Littler momenteel de nummer dertig van de wereld, een plaatsje onder Van Barneveld. Littler speelt wekelijks in de Premier League en verloor donderdag in Berlijn van Van Gerwen in de finale. Aan Welshman Jim Williams de twijfelachtige eer om Littler van een zege in zijn eerste wedstrijd op een vloertoernooi bij de PDC af te houden.