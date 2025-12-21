Stephen Bunting plaatste zich zaterdagavond zonder grote problemen voor de derde ronde van het WK darts, maar na afloop had de Engelsman op de persconferentie het wel erg moeilijk. De topdarter barstte in tranen uit toen het over de kritiek ging die hij na zijn eerste ronde kreeg.

Bunting is de laatste jaren uitgegroeid tot een publiekslieveling en dat valt niet los te zien met het feit dat hij er op sociale media alles aan doet om op te vallen. In Engeland valt dat in ieder geval geweldig in de smaak en ook smullen de fans daar van zijn walk-on. Bunting doet daarin niet eens zoveel bijzonders, maar als hij op het podium gaat staan met zijn handen bij zijn oren dan schreeuwt de hele zaal keihard mee met het nummer Titanium van Sia.

Tranen bij Bunting

De Engelsman kreeg de afgelopen dagen echter ook wat kritiek te verwerken, want op de persconferentie na zijn zege in de eerste ronde noemde hij zichzelf 'People's Champion'. Dat de darter zichzelf als de held van het volk zou zien, maakte veel los. Bunting kreeg veelvuldig het verwijt dat hij er teveel in was gaan geloven en met name op sociale media werd hij afgefakkeld.

Dat heeft er flink ingehakt bij Bunting, zo bleek wel op de persconferentie na zijn simpele 3-0 zege op Nitin Kumar in de tweede ronde. De nummer 4 van de wereld kreeg het op een bepaald moment zo moeilijk dat hij zelfs in tranen uitbarstte en even tijd nodig had om weer op adem te komen. Na een verontschuldiging van de Brit ging de persconferentie wel gewoon weer verder.

Bunting probeerde in gesprek met de aanwezige journalisten uit te leggen wat hij met zijn eerdere opmerking had bedoeld: "Het was een uitspraak van Sky Sports en de PDC. Het is niet wat ik zelf vind, maar ik heb er wel een hoop kritiek door gekregen. Dus luister: ik ben niet de People's Champion."

Grootste fanbase

De Engelsman is er ondanks de kritiek echter wel van overtuigd dat hij populair is bij de echte dartliefhebbers. "Er is veel negativiteit op sociale media. Je ziet het publiek hier, dat zijn echte dartfans. Zij weten waar ik voor sta en dat ik iets terug wil geven aan de fans via YouTube, TikTok en al het andere. Als ze me in de kroeg zien dan neem ik altijd tijd voor ze, dat is belangrijk. Ik zal nooit mijn fans gaan ontwijken. Ik denk dat ik nog steeds de grootste fanbase in het darts heb."

De steun in de zaal deed Bunting goed: "Ik heb geluk als je hoort hoe luid het publiek was. De walk-on was geweldig, ze stonden elke leg achter me, zelfs als ik met 45 of 59 begon. Dat is zo belangrijk, want het podium is een hele eenzaam plek als dingen niet goed gaan. Dan kun je naar je familie, manager of sponsoren kijken, maar het is aan jou."

Derde ronde WK

Bunting heeft in ieder geval een paar dagen om bij te komen van zijn emotionele persconferentie, want hij hoeft pas na de kerstdagen weer te spelen. De Engelsman speelt in de derde ronde tegen landgenoot James Hurrell, die zaterdag verrassend won van Dirk van Duijvenbode.

