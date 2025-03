Premier League Darts 2025 | Stand, uitslagen, programma Michael van Gerwen en het prijzengeld

De Premier League Darts is weer in volle gang. Zeventien weken lang elke donderdagavond strijden de acht uitverkoren darters om de totale prijzenpot van één miljoen pond. Michael van Gerwen is de enige Nederlandse deelnemer na een veelbesproken selectie. In april komt de Premier League naar Rotterdam. Lees hier alles wat je moet weten over het lucratieve toernooi.

Omdat de topdarters in 2024 een matig jaar beleefden, was het moeilijk kiezen uit veel 'outsiders' die in aanmerking kwamen voor een uitnodiging voor het lucratieve toernooi. Niemand had bijvoorbeeld verwacht dat Gerwyn Price en Peter Wright zo'n goed WK zouden spelen, maar deden dat wel en zorgden ervoor dat hun namen weer genoemd werden. Wereldkampioen Luke Littler, nummer één van de wereld Luke Humphries en nummer drie Michael van Gerwen waren als enige 'zeker'.

'Stephen Bunting gaat het halverwege de Premier League Darts al zwaar krijgen' De Premier League Darts start vanavond met de eerste van zestien donderdagen waarin acht darters tegen elkaar strijden in mini-toernooien. Michael van Gerwen begint in Belfast (Noord-Ierland) met een herhaling van de WK-finale tegen Luke Littler. Wat verwachten Vincent van der Voort en Damian Vlottes ervan?

Acht deelnemers

Deelnemers Premier League Darts 2025 Luke Humphries Luke Littler Michael van Gerwen Rob Cross Stephen Bunting Chris Dobey Nathan Aspinall Gerwyn Price

Verrassende namen

De verrassende namen waar de PDC mee op de proppen kwam, zijn Chris Dobey, Gerwyn Price en Nathan Aspinall. Dobey verdiende de plek op basis van zijn halve finale op het WK én het feit dat hij op de vloertoernooien het beste presteerde. Aspinall en Price hebben met hun goede WK-run het plekje in de wacht gesleept. Het betekent dus dat spelers als Michael Smith, Mike De Decker en Dimitri Van den Bergh buiten de boot zijn gevallen.

Steun voor boze darter Mike De Decker, die 'schandalig afgerekend' wordt: 'Wees eens eerlijk' De dartswereld was even te klein toen de PDC de acht deelnemers aan de Premier League Darts bekendmaakte. Voor het eerst in twintig jaar mocht de winnaar van de World Grand Prix niet meedoen aan het lucratieve invitatietoernooi. Laat dat Mike De Decker zijn, de Belgische darter die in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door te gast is.

Prijzengeld

In totaal valt er één miljoen pond te verdienen door de acht darters. Het format is hetzelfde als de afgelopen jaren. Acht darters vechten in zestien minitoernooitjes uit wie zich tot avondwinnaar mag kronen. Dat gebeurt op zestien verschillende locaties, waaronder één avond in Rotterdam Ahoy. Het prijzengeld wordt als volgt verdeeld.

Avond winnen 10.000 pond Achtste (laatste) worden 60.000 pond Zevende worden 65.000 pond Zesde worden 70.000 pond Vijfde worden 75.000 pond Halve finales halen (en verliezen) 85.000 pond Finale verliezen 125.000 pond Finale winnen 275.000 pond

Luke Littler schrikt zich rot van incident met zijn moeder tijdens Premier League Darts, fan over de schreef De vierde speelronde van de Premier League Darts in Exeter begon behoorlijk vervelend voor Luke Littler. Bij zijn eerste opkomst van de tienersensatie misdroeg een fan zich flink.

Stand Premier League Darts 2025

Plek Speler Punten Avonden gewonnen Wedstrijden gewonnen Legsaldo 1 Luke Littler 16 2 10 +18 2 Luke Humphries 15 2 9 +13 3 Gerwyn Price 12 2 7 +11 4 Michael van Gerwen 10 0 5 -5 5 Nathan Aspinall 8 1 5 -6 6 Rob Cross 8 0 4 -2 7 Chris Dobey 3 0 2 -11 8 Stephen Bunting 0 0 0 -18

Topdarter Michael van Gerwen krijgt flinke knauw en moet Exeter puntloos verlaten Michael van Gerwen gaat voor het eerst dit Premier League Darts-seizoen puntloos naar huis. Ofja, naar huis... De Nederlander moet met een flinke knauw op jacht naar een majorzege, want na zijn nederlaag tegen Rob Cross in Exeter (6-5) in de kwartfinale, moet hij vrijdagavond er alweer staan op de UK Open.

Puntentelling

De puntentelling is simpel: een avond winnen levert 5 punten op voor de ranglijst. De finale verliezen geeft troost met 3 punten en de twee verliezende halvefinalisten krijgen ieder nog twee punten. De top vier na zestien weken mag de finale-avond spelen voor het meeste prijzengeld.

Programma Premier League Darts 2025

20 maart - Cardiff (Wales)

Chris Dobey - Stephen Bunting

Luke Humphries - Michael van Gerwen

Luke Littler - Nathan Aspinall

Gerwyn Price - Rob Cross



27 maart - Newcastle (Engeland)

Nog niet bekend



3 april - Berlijn (Duitsland)

Nathan Aspinall - Stephen Bunting

Luke Humphries - Rob Cross

Chris Dobey - Luke Littler

Michael van Gerwen - Gerwyn Price

10 april - Manchester (Engeland)

Chris Dobey - Michael van Gerwen

Nathan Aspinall - Rob Cross

Luke Littler - Gerwyn Price

Stephen Bunting - Luke Humphries



17 april - Rotterdam (Nederland)

Chris Dobey - Luke Humphries

Gerwyn Price - Nathan Aspinall

Stephen Bunting - Michael van Gerwen

Luke Littler - Rob Cross



24 april - Liverpool (Engeland)

Luke Humphries - Nathan Aspinall

Michael van Gerwen - Luke Littler

Rob Cross - Stephen Bunting

Gerwyn Price - Chris Dobey



1 mei - Birmingham (Engeland)

Luke Littler - Stephen Bunting

Nathan Aspinall - Chris Dobey

Luke Humphries - Gerwyn Price

Rob Cross - Michael van Gerwen



8 mei - Leeds (Engeland)

Rob Cross - Gerwyn Price

Nathan Aspinall - Luke Littler

Michael van Gerwen - Luke Humphries

Stephen Bunting - Chris Dobey



15 mei - Aberdeen (Schotland)

Michael van Gerwen - Nathan Aspinall

Gerwyn Price - Stephen Bunting

Chris Dobey - Rob Cross

Luke Littler - Luke Humphries



22 mei - Sheffield (Engeland)

Nog niet bekend, wordt bepaald aan de hand van de stand.



29 mei - Londen (Engeland, finale-avond)

Top vier van de ranglijst speelt tegen elkaar in halve finales en een finale.

Uitslagen Premier League Darts 2025

13 maart - Nottingham (Engeland)

Kwartfinales

Luke Humphries - Luke Littler 4-6

Rob Cross - Chris Dobey 6-2

Stephen Bunting - Gerwyn Price 4-6

Nathan Aspinall - Michael van Gerwen 4-6



Halve finales

Luke Littler - Rob Cross 6-3

Gerwyn Price - Michael van Gerwen 6-1

Finale



Luke Littler - Gerwyn Price 3-6

Michael van Gerwen wordt kansloos weggespeeld en mist wéér finaleplek in Premier League Darts Michael van Gerwen werd in Nottingham, waar donderdagavond de zesde speelronde van de Premier League Darts, weggespeeld door Gerwyn Price in de halve finale. Daardoor heeft de Nederlander wéér niet de finale bereikt. Het werd 6-1 in de halve eindstrijd. Price won uiteindelijk ook de speelronde.

6 maart - Brighton (Engeland)

Gerwyn Price - Michael van Gerwen 3-6

Luke Littler - Chris Dobey 6-5

Rob Cross - Luke Humphries 6-4

Stephen Bunting - Nathan Aspinall 2-6



Michael van Gerwen - Luke Littler 2-6

Rob Cross - Nathan Aspinall 5-6



Luke Littler - Nathan Aspinall 6-3

27 februari - Exeter (Engeland)

Kwartfinales

Michael van Gerwen - Rob Cross 5-6

Gerwyn Price - Luke Humphries 4-6

Chris Dobey - Nathan Aspinall 5-6

Stephen Bunting - Luke Littler 3-6



Halve finales

Rob Cross - Luke Humphries 5-6

Nathan Aspinall - Luke Littler 2-6



Finale

Luke Humphries - Luke Littler 6-4

20 februari - Dublin (Ierland)

Kwartfinales

Luke Humphries - Stephen Bunting 6-4

Gerwyn Price - Luke Littler 6-4

Rob Cross - Nathan Aspinall 3-6

Michael van Gerwen - Chris Dobey 6-4



Halve finales

Luke Humphries - Gerwyn Price 3-6

Nathan Aspinall - Michael van Gerwen 6-3



Finale

Nathan Aspinall - Gerwyn Price: 3-6

Omgekeerde wereld: dartstalent Luke Littler nu zelf de pineut bij Premier League in Dublin Gerwyn Price won donderdagavond de derde Premier League-avond door onder anderen Luke Littler in de eerste ronde te verslaan. Na afloop ging het echter veel om de verliezende finalist die het aan de stok had met het publiek. Littler werd meermaals uitgefloten door de Ierse fans.

13 februari - Glasgow (Schotland)

Kwartfinales

Rob Cross - Luke Littler 5-6

Michael van Gerwen - Stephen Bunting 6-1

Nathan Aspinall - Gerwyn Price 4-6

Luke Humphries - Chris Dobey 6-4



Halve finales

Luke Littler - Michael van Gerwen 6-2

Gerwyn Price - Luke Humphries 4-6



Finale

Luke Littler - Luke Humphries 6-5

Boze dartsfans reageren op uitgeklede Viaplay-uitzending: 'Een dikke middelvinger naar de abonnees' De Nederlandse dartsfans die donderdag klaarzaten voor de Premier League Darts op Viaplay, kwamen van een koude kermis thuis. De streamingdienst begon nogal rommelig en toen bleek dat er helemaal geen Nederlandse uitzending om de avond in Glasgow heen gemaakt werd, togen de boze fans naar sociale media om hun onvrede te uiten.

6 februari - Belfast (Noord-Ierland)

Kwartfinales

Chris Dobey - Gerwyn Price 6-4

Stephen Bunting - Rob Cross 4-6

Luke Littler - Michael van Gerwen 5-6

Nathan Aspinall - Luke Humphries 2-6



Halve finales

Chris Dobey - Rob Cross 6-4

Michael van Gerwen - Luke Humphries 5-6



Finale

Chris Dobey - Luke Humphries 1-6

Michael van Gerwen neemt op waanzinnige wijze revanche op Luke Littler, maar mist finale op eerste Premier League-avond Michael van Gerwen heeft op de eerste avond van de Premier League Darts revanche genomen op wereldkampioen Luke Littler. In een waanzinnige partij trok de Nederlander aan het langste eind. Van Gerwen wist de eerste speelronde echter niet te winnen, want hij ging in de halve finales onderuit tegen Luke Humphries. De nummer 1 van de wereld versloeg vervolgens ook Chris Dobey in de finale.

Michael van Gerwen recordhouder

Michael van Gerwen won de meeste Premier League Darts in zijn carrière. De Nederlander won het toernooi liefst zeven keer in de twaalf voorgaande edities dat hij meedeed. Raymond van Barneveld deed liefst 14 keer mee aan de Premier League en won het toernooi in 2014 één keer.

Podcast Darts Draait Door

Ex-profdarter Vincent van der Voort maakt, samen met presentator Damian Vlottes, wekelijks de dartspodcast Darts Draait Door op Sportnieuws.nl. Volg Darts Draait Door via kanalen als YouTube, Spotify en Instagram. Daar zal de Premier League Darts vaak voorbij komen.