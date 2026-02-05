De Premier League Darts 2026 is begonnen, dit jaar met maar liefst twee Nederlanders. Gian van Veen trapte donderdag in Newcastle af tegen wereldkampioen Luke Littler. De Nederlander won met 6-4. Michael van Gerwen gaat ook naar de kwartfinale, na zijn zege op Stephen Bunting met 6-2.

In de tweede kwartfinale van de speelavond in de Utilita Arena vond een reprise plaats van de finale van het WK darts 2026. Begin dit jaar maakte Luke the Nuke korte metten met The Giant.

Zou Van Veen de zo dominante Littler dit keer meer partij kunnen bieden? The Giant begon uitstekend aan de pot, want hij mikte vijfmaal achtereen raak in de treble 20. Daarna werd de partij wisselvalliger bij de regerend jeugdwereldkampioen. Bij 3-3 plaatste Littler een break, gelijk deed Van Veen dat terug.

Wisselvallig

Maar ook de jonge Engelsman had zijn WK-vorm nog niet mee op de eerste speelavond van de Premier League Darts. Bij een stand van 5-4 in het voordeel van Van Veen, verzuimde Littler om zijn eigen leg in vijf beurten uit te gooien. Da's wel het niveau dat je in de top moet neerzetten. Van Veen rook zijn kans en pakte die: 6-4.

VAN VEEN DEFEATS LITTLER 🔥



What a result for debutant Gian van Veen 🙌



The Dutch number one avenges his World Championship final loss to Luke Littler and defeats the world number one 6-4!



📺 https://t.co/LnNAPX0oQz #PLDarts | QF2 pic.twitter.com/jQAejiJHyK — PDC Darts (@OfficialPDC) February 5, 2026

Michael van Gerwen

Van Gerwen stond tegen Bunting achter met 2-0 en won toch met 6-2.

Ahoy

De competitie tussen acht van de beste darters ter wereld komt op 16 april naar Nederland. Op die avond speelt Van Veen zijn kwartfinale tegen Luke Humphries en is Van Gerwen gekoppeld aan Jonny Clayton. Na bijna vier maanden darten plaatst de top 4 van de ranglijst zich voor de finales in de O2-Arena in Londen op 28 mei.

Premier League Darts, speelronde 1

Kwartfinales



Jonny Clayton 6-2 Josh Rock

Luke Littler v Gian van Veen 4-6

Luke Humphries v Gerwyn Price 6-5

Stephen Bunting v Michael van Gerwen 2-6



Halve finales



Jonny Clayton - Gian van Veen

Luke Humphries - Michael van Gerwen

De darters krijgen twee punten voor een plek in de halve finale, drie punten voor een finaleplaats en vijf punten voor de winst. Na zestien speelavonden gaat de top 4 van de ranglijst naar de Final Four in de O2 Arena te Londen.