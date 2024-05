Premier League Darts | Michael Smith pakt dankzij waanzinnige finishes laatste ticket voor play-offs

Michael Smith heeft zich als laatste geplaatst voor de halve finales van de Premier League. De Engelsman rekende in de laatste reguliere speelronde in een rechtstreeks duel af met concurrent Nathan Aspinall: 6-3. De play-offs staan volgende week op het programma.

Luke Littler, Luke Humphries en Michael van Gerwen waren na vijftien van de zestien speelrondes al zeker van de halve finales, die op 23 mei worden gespeeld. Aspinall was voorafgaand aan de avond Sheffield de nummer vier, maar hij had maar een voorsprong van één punt op nummer vijf Smith. Aangezien een overwinning twee punten oplevert, ging de winnaar van het onderlinge duel door naar de halve finales.

Smith maakt het verschil met hoge finishes

Smith mocht de partij beginnen en dat was natuurlijk al een belangrijke eerste tik die hij uitdeelde aan Aspinall, die zijn tegenstander dus moest breken in de partij. De heren waren sterk in hun eigen legs en na zes legs waren er nog geen breaks gevallen.

Bij 3-3 begon de tijd dus te dringen voor Aspinall om nog een keertje te breken, maar Smith gaf hem geen enkele kans. Hij kwam op 4-3 door een 136-finish en deelde toen een keiharde dreun uit door met een prachtige 132-finish ook de 5-3 te maken. De wereldkampioen van 2023 maakte het daarna in zijn eigen leg af en plaatst zich zo voor de play-offs.

Michael van Gerwen

Michael van Gerwen komt later op de avond ook nog in actie. Hij speelt in zijn eerste partij van de avond tegen Rob Cross. De Nederlander is al zeker van de play-offs en speelt dus in principe nergens meer om. Toch heeft zijn prestatie van donderdag wel invloed op tegen wie hij in de play-offs speelt.

De nummer één in de eindstand speelt tegen de nummer vier in de halve finales en de nummer twee neemt het op tegen de nummer drie. Littler stelde door zijn zege tegen Peter Wright de eerste positie veilig en Humphries weet daardoor dat hij als tweede eindigt. Van Gerwen en Smith strijden nog om de derde plaats. Zij zouden daarmee Littler ontlopen, maar moeten het dan dus wel opnemen tegen wereldkampioen Humphries.