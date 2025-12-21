De tweede ronde van het WK darts dendert verder na een zaterdag vol uitersten voor Nederland. Niels Zonneveld zorgde voor een daverende verrassing door oud-wereldkampioen Michael Smith uit te schakelen, terwijl Dirk van Duijvenbode juist teleurstellend werd uitgeschakeld. Zondagmiddag gaat het toernooi in het Alexandra Palace verder met een sessie waarin onder anderen reuzendoder Ryan Joyce, oud-wereldkampioen Rob Cross en gevestigde namen als Joe Cullen en Max Hopp in actie komen.

In de openingswedstrijd van de middagsessie is het de beurt aan Ryan Joyce, die het opneemt tegen Krzysztof Ratajski. Joyce maakte in de eerste ronde indruk met een bijzonder hoog finishpercentage en bevestigde opnieuw zijn reputatie als reuzendoder. Ratajski was eveneens snel klaar met zijn openingspartij en liet daarbij sterke cijfers zien. Opvallend genoeg troffen de twee elkaar al eens eerder op het WK, toen de Pool met 3-0 te sterk was. Ook in onderlinge ontmoetingen heeft The Polish Eagle licht de overhand.

Joe Cullen - Mensur Suljovic

Daarna staat het duel tussen Joe Cullen en Mensur Suljovic op het programma. Cullen kende een uitstekende start van het toernooi en liet tegen Bradley Brooks weinig heel. Suljovic wist voor het eerst in jaren weer eens te winnen op het WK-podium, al was zijn spel nog wisselvallig. In de onderlinge balans leidt de Oostenrijker, die bekendstaat om zijn rustige spel en sterke dubbels. Voor beide darters staat er bovendien veel op het spel met het oog op de wereldranglijst.

Luke Woodhouse - Max Hopp

In de derde wedstrijd van de middag kruisen Luke Woodhouse en Max Hopp de degens. Woodhouse had het lastig in zijn eerste ronde en zal uit een ander vaatje moeten tappen. Hopp daarentegen kende een geslaagde terugkeer in Ally Pally na enkele jaren afwezigheid en boekte een knappe zege op Martin Lukeman. De Duitser heeft de betere cijfers in hun recente ontmoetingen en ziet kansen om zijn comeback verder glans te geven.

Rob Cross - Ian White

De middagsessie wordt afgesloten met een Engels onderonsje tussen Rob Cross en Ian White. Cross, oud-wereldkampioen, kende een zorgeloze eerste ronde, maar verkeert al langere tijd niet in zijn beste vorm. White had juist vijf sets nodig om door te komen en liet daarbij wisselend spel zien. In eerdere ontmoetingen is het verschil minimaal, wat deze partij extra interessant maakt.

Programma middag- en avondsessie

Middagsessie vanaf 13.45 uur:

Ryan Joyce - Krzyzstof Ratajski

Joe Cullen - Mensur Suljovic

Luke Woodhouse - Max Hopp

Rob Cross - Ian White

Avondsessie, vanaf 20.15 uur:

Martin Schindler - Keane Barry

Gerwyn Price - Wesley Plaisier

Luke Littler - David Davies

Damon Heta - Stefan Bellmont

