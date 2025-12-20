Het is tijd voor de tweede ronde van het WK darts. Door de nieuwe opzet met 128 deelnemers vinden die wedstrijden plaats vóór Kerstmis in plaats van erna. Zaterdagmiddag komt gelijk een Nederlander in actie: Dirk van Duijvenbode. Check het volledige programma hieronder.

In totaal zijn er negen Nederlanders door naar de tweede ronde: Michael van Gerwen, Gian van Veen, Danny Noppert, Jermaine Wattimena, Wessel Nijman, Kevin Doets, Wesley Plaisier, Niels Zonneveld en dus Van Duijvenbode. Onder anderen vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld redde het niet in de eerste ronde.

Er zijn nog 64 darters over en die beginnen zaterdag aan de tweede ronde. Dit zijn de wedstrijden:

Programma WK darts zaterdag 20 december

Ryan Searle - Brendan Dolan

Andreas Harrysson - Motomu Sakai

Dirk van Duijvenbode - James Hurrell

Dave Chisnall - Ricardo Pietreczko

De eerste middagsessie van de tweede ronde wordt begonnen door Ryan Searle en Brendan Dolan. Heavy Metal won in de eerste ronde overtuigend met 3-0 in sets van de Nederlander Chris Landman. Van Searle is bekend dat hij met de zwaarste pijlen (32 gram) speelt en slechtziend is aan zijn rechteroog. Desondanks weet hij zijn materiaal toch prima in het bord te krijgen, gezien zijn virtuele negentiende plaats op de wereldranglijst.

Tegenstander Bredan Dolan loopt al heel wat jaartjes mee en is terug te vinden op de 39e plek van de mondiale dartladder. The History Maker dankte zijn bijnaam aan de allereerste negendarter ooit op de World Grand Prix, waar darters met een dubbel moeten beginnen. De Noord-Ier doet voor de achttiende keer mee aan het WK, verder dan de kwartfinales (2019 en 2024) kwam hij nooit. In de openingsronde won Dolan met 3-1 van Tavis Dudeney.

Andreas Harrysson - Motomu Sakai

Het contrast kan bijna niet groter in de tweede partij van de middag. De stugge Zweed Andreas Harrysson met zijn lange baard tegen stuiterbal Motomu Sakai uit Japan. Harrysson zorgde voor een stunt in de eerste ronde door nummer 12 van de wereld Ross Smith (3-2 in sets) te verslaan. Sakai werd vooral bekend door zijn showtje bij zijn opkomst. De Japanner won van met 3-0 van de Fransman Thibault Tricole.

Dirk van Duijvenbode - James Hurrell

Daarna is het tijd voor Aubergenius Dirk van Duijvenbode. De Nederlander maakte indruk in zijn eerste ronde-partij tegen de Belg Andy Baetens. Toch moest Van Duijvenbode diep gaan voor zijn 3-2 overwinning. "Ik hield vertrouwen. Het voelde lekker wat ik deed", sprak Van Duijvenbode na afloop. Dat was ook in cijfers uit te drukken: hij gooide drie finishes van boven de honderd, waaronder de Big Fish (170).

Zijn Engelse tegenstander James Hurrell had beduidend minder moeite met de Amerikaan Stowe Buntz: 3-1. Toch is Van Duijvenbode gezien zijn status topfavoriet.

Dave Chisnall - Ricardo Pietreczko

De middag wordt afgesloten door Dave Chisnall en Ricardo Pietreczko. Chizzy zal blij zijn dat het publiek zich achter hem zal scharen, want in de eerste ronde juichten ze voor zijn tegenstander Fallon Sherrock. Chisnall had de grootst mogelijke moeite met The Queen of the Palace, maar won wel. Pikachu Pietreczko rekende af met voormalig Grand Slam-winnaar José de Sousa, die daarbij zijn tourkaart kwijtraakte.

