Het is weer tijd voor het WK darts. Na een korte kerstpauze betreden de darters vanaf zaterdag 27 december weer het podium van het Alexandra Palace. Voor Nederland meteen een interessante middagsessie, want er komen twee landgenoten in actie: Wesley Plaisier en Niels Zonneveld.

Het WK darts is 'pas' aanbeland bij de derde ronde. Dat terwijl er al 99 wedstrijden zijn gespeeld - eentje ging niet door vanwege een dopinggeval. Door de nieuwe opzet met 128 spelers zijn er meer partijen dan ooit. Ga er goed voor zitten, want vanaf nu gaat het hard. Te beginnen met Wesley Plaisier.

Check hieronder het volledige speelschema (inclusief alle uitslagen) van het WK darts:

Programma middagsessie 27 december

Wesley Plaisier - Krzysztof Ratajski

Andrew Gilding - Luke Woodhouse

Jonny Clayton - Niels Zonneveld



best of 7 sets

De Nederlander Wesley Plaisier zorgde voor de grootste verrassing van dit WK, door voormalig wereldkampioen Gerwyn Price al voor kerst huiswaarts te sturen. Het werd liefst 3-0 in sets. Plaisiers telefoon werd overspoeld met enthousiaste berichten, onder meer van een voetballer van PSV.

Tegenstander Krzysztof Ratajski rolt vooralsnog erg solide door het toernooi. In de eerste ronde versloeg hij in een trage partij Alexis Toylo (3-0), terwijl een wedstrijd later de altijd degelijke Ryan Joyce (3-1) eraan moest geloven. Lukt het Plaisier om nog een topspeler uit te schakelen?

Andrew Gilding - Luke Woodhouse

Daarna volgt een Engels onderonsje in Ally Pally. Toch zal het publiek pal achter Andrew Gilding staan, vanwege zijn nuchtere houding en duimpje na iedere 180'er. In de vorige ronde verbaasde Goldfinger door Chris Dobey (3-1) met een gemiddelde van bijna 100 te verslaan. Tegenstander Luke Woodhouse won op zijn beurt vrij eenvoudig van de Duitser Max Hopp (3-0).

Jonny Clayton - Niels Zonneveld

Nog een Nederlander die een voormalig wereldkampioen wist te verslaan: Niels Zonneveld. De linkshandige darter won na een thriller van de gevallen Michael Smith. Voor Jonny Clayton wordt het zijn eerste wedstrijd sinds 15 december op het WK. De Welshman mocht de tweede ronde overslaan, omdat zijn tegenstander Dom Taylor door een gefaalde dopingtest uit het toernooi werd geschopt.

