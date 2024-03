Raymond van Barneveld neemt het op voor boze Michael van Gerwen: 'Dat valt dan verkeerd'

Michael van Gerwen kookte donderdagavond tijdens het interview dat hij met Viaplay deed na zijn 6-2 nederlaag tegen Luke Littler in de Premier League Darts. Hij deelde een sneer uit aan Raymond van Barneveld, die in de studio zat te analyseren, maar de dartlegende nam het wel voor Van Gerwen op.

Van Gerwen werd gedurende het interview steeds geïrriteerder. Op de vraag van Viaplay-presentator of het niet bizar is dat hij met een gemiddelde van ruim 110 alsnog verloor van Littler, deelde Van Barneveld een sneer uit aan Van Barneveld. "Raymond kan daar over mee praten", doelde Van Gerwen op hun onderlinge WK-wedstrijd in 2017. Toen verloor een uitstekend gooiende Van Barneveld met bijna 110 gemiddeld in wat Van Gerwen toen 'zijn beste wedstrijd ooit' noemde.

'Het is niet onvoorstelbaar'

Van Gerwen refereerde dus aan die wedstrijd, toen hij de vraag kreeg of het niet ongelofelijk is dat hij met zo'n gemiddelde verloor. "Dat gebeurt nou eenmaal. Het is niet onvoorstelbaar. Je weet dat het kan gebeuren", reageerde Van Gerwen vinnig. Even later liep hij boos weg uit het interview.

Bij Viaplay was presentator Nolles even uit het veld geslagen door het boze weglopen van Van Gerwen. Maar Van Barneveld nam het voor Van Gerwen op. "Ik kan het wel een beetje begrijpen van Michael", begon de dartslegende over zijn boze collega. "Dat is natuurlijk een statistiek die voor hem totaal niet interessant is. Hij staat volgende week weer op en dan laat hij weer zien wat hij kan. En dat is veel."

Dankbaar voor Van Gerwen

Van Barneveld wees de mensen thuis er nog even op hoe dankbaar hij, de rest van de dartswereld en de mensen thuis moeten zijn voor Van Gerwen. "We hebben nog steeds te danken dat we aan deze tafel mogen zitten dankzij deze meneer. We zijn enorm dankbaar wat hij voor de sport doet. Helaas heeft hij de laatste jaren nogal wat blessures. Dan snap ik ook dat je dit er niet bij kan hebben."

'Dan kan het verkeerd vallen'

Barney snapt ook dat de presentator van Viaplay de vraag stelde aan Van Gerwen. "Ik snap jouw standpunt ook. Jij moet ook dingen vragen en je hoort ook maar in je oortje wat dat is. Maar Michael heeft net verloren, dan is niemand op z'n best. Ook ik niet. Dan kan zo'n vraag verkeerd vallen."

