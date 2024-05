Raymond van Barneveld ontmoet jeugdheld en denkt aan nieuwe tv-serie: 'Barney en Adriaan'

Raymond van Barneveld ontmoette dinsdag een van zijn jeugdhelden en deelde de beelden graag op Instagram. De profdarter had 'een leuk gesprek' met Adriaan van Toor, van het bekende duo Bassie & Adriaan.

Wat Van Barneveld betreft komt er een nieuwe tv-serie. Grappend zet hij bij zijn Instagram-post: 'We gaan samen verder werken aan een nieuwe serie: Barney en Adriaan.' De 81-jarige Adriaan van Toor doet vanwege zijn leeftijd en eerder ziektebed weinig shows meer.

Bassie & Adriaan was een enorm bekend tv-programma in Nederland, waarin de gebroeders Van Toor de hoofdrol speelden. Bas(sie) van Toor speelde hierin de clown, broer Adriaan de acrobaat. In werkelijkheid waren beide broers acrobaat en reisden zij in de jaren 60' en '70 heel Europa en Zuid-Amerika door voor hun optredens als The Crocksons.

Prestaties Raymond van Barneveld

De 57-jarige Van Barneveld werd in het verleden vijf keer wereldkampioen in het darten. In 1998 pakte hij zijn eerste wereldtitel, toen nog bij de BDO. Destijds was die dartbond groter dan de PDC, wat nu veruit de grootste dartbond is. Bij de BDO pakte hij nog drie wereldtitels: in 1999, 2003 en 2005.

Vervolgens stapte hij over naar de PDC, waar hij in 2007 nog één wereldtitel pakte. In 2019 besloot de Hagenees na een rijke carrière te stoppen als profdarter. In december van dat jaar verloor hij in de eerste ronde van het WK met 3-1 van Darin Young, wat het einde van zijn carrière betekende.

Laatste jaren

Tenminste, zo leek het. Het duurde nog geen jaar voordat Van Barneveld besloot terug te keren. Daarvoor moest hij wel de Q-School spelen, een toernooi waar alle darters ter wereld aan mee kunnen doen om prof te worden. Hij eindigde daar in februari 2021 derde op de ranglijst en verdiende zo weer zijn proflicentie terug.

Kort daarna won hij direct Players Championship 3 in 2021, door in de finale Joe Cullen te verslaan. Sindsdien moest hij het even doen zonder titels, maar in 2024 was Van Barneveld in Hildesheim weer de sterkste.