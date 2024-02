Speelschema Premier League Darts | Michael van Gerwen al vroeg uitgeschakeld in Exeter

De PDC heeft het programma voor de Premier League Darts bekendgemaakt. Op donderdag 18 april reizen de acht beste darters ter wereld af naar Rotterdam. Michael van Gerwen neemt het daar in de kwartfinale in Ahoy op tegen Luke Humphries, de kersverse wereldkampioen. Check hier het hele speelschema van de Premier League Darts 2024.

Het is donderdag alweer tijd voor speelronde vijf. Michael van Gerwen speelt in Exeter tegen Luke Humphries. De Nederlander won de laatste drie speelavonden in Berlijn, Glasgow en Newcastle. Michael Smith won de openingsavond in Cardiff.

Speelschema Premier League Darts

Avond 5, 29 februari 2024 - Exeter

Luke Humphries - Michael van Gerwen

Nathan Aspinall - Peter Wright

Gerwyn Price - Rob Cross

Luke Littler - Michael Smith



Avond 6, 7 maart 2024 - Brighton

Luke Humphries - Gerwyn Price

Rob Cross - Michael van Gerwen

Nathan Aspinall - Luke Littler

Michael Smith - Peter Wright



Avond 7, 14 maart 2024 - Nottingham

Peter Wright - Gerwyn Price

Luke Humphries - Michael Smith

Michael van Gerwen - Luke Littler

Rob Cross - Nathan Aspinall



Avond 8, 21 maart 2024 - Dublin

*Na avond 7 wordt het speelschema pas bekendgemaakt voor avond 8.



Avond 9, 28 maart 2024 - Belfast

Luke Humphries - Luke Littler

Michael Smith - Michael van Gerwen

Nathan Aspinall - Gerwyn Price

Rob Cross - Peter Wright



Avond 10, 4 april 2024 - Manchester

Nathan Aspinall - Rob Cross

Luke Littler - Michael van Gerwen

Michael Smith - Luke Humphries

Gerwyn Price - Peter Wright



Avond 11, 11 april 2024 - Birmingham

Peter Wright - Luke Humphries

Rob Cross - Luke Littler

Gerwyn Price - Michael Smith

Michael van Gerwen - Nathan Aspinall



Avond 12, 18 april 2024 - Rotterdam

Na precies twaalf weken, op donderdag 18 april, spelen de darters in Rotterdam. De kwartfinales voor die speelavond zijn als volgt:

Michael Smith - Luke Littler

Rob Cross - Gerwyn Price

Peter Wright - Nathan Aspinall

Michael van Gerwen - Luke Humphries



Avond 13, 25 april 2024 - Liverpool

Luke Littler - Gerwyn Price

Luke Humphries - Nathan Aspinall

Peter Wright - Michael van Gerwen

Michael Smith - Rob Cross



Avond 14, 2 mei 2024 - Aberdeen

Peter Wright - Michael Smith

Luke Littler - Nathan Aspinall

Michael van Gerwen - Rob Cross

Gerwyn Price - Luke Humphries



Avond 15, 9 mei 2024 - Leeds

Michael van Gerwen - Gerwyn Price

Luke Littler - Peter Wright

Luke Humphries - Rob Cross

Nathan Aspinall - Michael Smith



Avond 16, 16 mei 2024 - Sheffield

*Het speelschema van avond 16 in Sheffield wordt pas bekendgemaakt na avond 15 in Leeds.



Avond 17, 23 mei 2024 - Londen

Finale-avond met de top-4 van de Premier League Darts.

Uitslagen

Avond 1, 1 februari 2024 - Cardiff

Kwartfinale

Peter Wright - Rob Cross 3-6

Gerwyn Price - Nathan Aspinall 6-4

Michael van Gerwen - Michael Smith 5-6

Luke Littler - Luke Humphries 6-2



Halve finale

Rob Cross - Gerwyn Price 2-6

Michael Smith - Luke Littler 6-5



Finale

Michael Smith - Gerwyn Price 6-2



Avond 2, 8 februari 2024 - Berlijn

Kwartfinale

Nathan Aspinall - Michael van Gerwen 4-6

Michael Smith - Gerwyn Price 6-5

Luke Littler - Rob Cross 6-5

Luke Humphries - Peter Wright 6-4



Halve finale

Michael van Gerwen - Michael Smith 6-5

Luke Littler - Luke Humphries 6-5



Finale

Michael van Gerwen - Luke Littler 6-5



Avond 3, 15 februari 2024 - Glasgow

Kwartfinale

Rob Cross - Michael Smith 6-4

Michael van Gerwen - Peter Wright 6-2

Nathan Aspinall - Luke Humphries 3-6

Gerwyn Price - Luke Littler 6-5



Halve finale

Rob Cross - Michael van Gerwen 4-6

Luke Humphries - Gerwyn Price 6-3



Finale

Michael van Gerwen - Luke Humphries 6-5



Avond 4, 22 februari 2024 - Newcastle

Kwartfinale

Michael Smith 5-6 Nathan Aspinall

Rob Cross 6-5 Luke Humphries

Peter Wright 5-6 Luke Littler

Gerwyn Price 4-6 Michael van Gerwen



Halve finale

Nathan Aspinall 6-4 Rob Cross

Luke Littler 5-6 Michael van Gerwen



Finale

Nathan Aspinall 4-6 Michael van Gerwen



Avond 5, 29 februari 2024 - Exeter

Kwartfinale

Luke Humphries 6-3 Michael van Gerwen

Nathan Aspinall 6-3 Peter Wright

Rob Cross 6-1 Gerwyn Price

Luke Littler 6-2 Michael Smith



Halve finale

Luke Humphries - Nathan Aspinall

Rob Cross - Luke Littler



Finale-avond in Londen

Na zestien speelronden volgt er een voorlopige eindstand, waarna in de zeventiende speelronde de prijzen worden verdeeld. Op donderdag 23 mei staat voor de beste vier darters een halve finale én finale op het programma in Londen.

Puntenverdeling voor Premier League Darts

Voor het winnen van een avond krijgt een darter vijf punten (en een bonus van 10.000 pond). De verliezend finalist moet het doen met drie punten, en de darters die in de halve finale worden uitgeschakeld krijgen twee punten. De vier darters die na zestien speelronden de meeste punten hebben, plaatsen zich voor die play-offs in Londen.

