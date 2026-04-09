Met Michael van Gerwen en Gian van Veen heeft Nederland dit jaar twee troeven in de Premier League Darts. Beide spelers zijn na wat ups en downs na negen van de zestien speelrondes nog altijd in de race om de play-offs en treffen elkaar donderdag tijdens een cruciaal duel in Brighton. Dit is de stand in de Premier League Darts.

Van Gerwen en Van Veen begonnen allebei sterk aan de Premier League, maar kregen daarna ook te kampen met fysieke problemen waardoor ze beiden zelfs één avond over moesten slaan. Desondanks zijn ze na negen van de zestien reguliere speelrondes nog altijd in de race voor een plek bij de beste vier.

Van Gerwen staat daar na negen speelrondes nog net in, maar hij wordt op de hielen gezeten door Van Veen. De twee spelen donderdag tijdens de tiende speelronde in Brighton in de kwartfinale tegen elkaar. Dat kan weleens een cruciale clash gaan worden. Van Gerwen krijgt de kans om zijn landgenoot op een ruime achterstand te zetten, terwijl van Van Veen bij een zege over de drievoudig wereldkampioen heen wipt.

Stand na speelavond 9

Luke Littler - 21 Gerwyn Price - 19 Jonny Clayton - 19 Michael van Gerwen - 13 Gian van Veen - 12 Luke Humphries - 11 Stephen Bunting - 9 Josh Rock - 4

De darters krijgen twee punten voor een plek in de halve finale, drie punten voor een finaleplaats en vijf punten voor de winst. Bij een gelijke stand in punten geeft het aantal avondzeges de doorslag. Na zestien speelavonden gaat de top 4 van de ranglijst naar de halve finales in de O2 Arena te Londen. Daar speelt de nummer 1 tegen de nummer 4 en de nummer 2 tegen de nummer 3. De winnaars spelen daarna de finale tegen elkaar.

Rotterdam

De competitie tussen acht van de beste darters ter wereld komt op 16 april naar Nederland, want dan wordt er gespeeld in Rotterdam Ahoy. Op die avond speelt Van Veen zijn kwartfinale tegen Luke Humphries en is Van Gerwen gekoppeld aan Jonny Clayton.

Programma speelronde 10, Brighton

Kwartfinales

Luke Humphries - Jonny Clayton

Gerwyn Price - Josh Rock

Luke Littler - Stephen Bunting

Michael van Gerwen - Gian van Veen

Speelronde 9, Manchester

Kwartfinales

Michael van Gerwen - Stephen Bunting 3-6

Gerwyn Price - Luke Humphries 6-2

Gian van Veen - Luke Littler 6-5

Jonny Clayton - Josh Rock 4-6



Halve finales

Stephen Bunting - Gerwyn Price 2-6

Gian van Veen - Josh Rock 6-3



Finale

Gerwyn Price - Gian van Veen 6-2

Speelronde 8, Berlijn

Kwartfinales

Jonny Clayton - Josh Rock 3-6

Luke Humphries - Michael van Gerwen 3-6

Luke Littler - Stephen Bunting 6-3

Gerwyn Price - Gian van Veen 6-1



Halve finales

Josh Rock - Michael van Gerwen 3-6

Luke Littler - Gerwyn Price 6-4



Finale

Michael van Gerwen - Luke Littler 4-6

Speelronde 7, Dublin

Kwartfinales

Michael van Gerwen - Gian van Veen walkover

Stephen Bunting - Luke Littler 3-6

Josh Rock - Gerwyn Price 0-6

Jonny Clayton - Luke Humphries 3-6



Halve finales

Michael van Gerwen - Luke Littler 5-6

Gerwyn Price - Luke Humphries 6-1



Finale

Luke Littler - Gerwyn Price 6-5

Speelronde 6, Nottingham

Kwartfinales

Josh Rock - Stephen Bunting 1-6

Jonny Clayton - Michael van Gerwen 6-3

Luke Humphries - Gian van Veen 6-4

Gerwyn Price - Luke Littler 5-6



Halve finales

Stephen Bunting - Jonny Clayton 3-6

Luke Humphries - Luke Littler 6-5



Finale

Jonny Clayton - Luke Humphries 6-1

Speelronde 5, Cardiff

Kwartfinales

Michael van Gerwen - Luke Humphries 1-6

Gian van Veen - Jonny Clayton 4-6

Gerwyn Price - Stephen Bunting 6-5

Luke Littler - Josh Rock 6-4



Halve finales

Luke Humphries - Jonny Clayton 4-6

Gerwyn Price - Luke Littler 3-6



Finale

Jonny Clayton - Luke Littler 4-6

Speelronde 4, Belfast

Kwartfinales

Luke Littler - Jonny Clayton 3-6

Stephen Bunting - Luke Humphries 6-4

Michael van Gerwen - Gerwyn Price 5-6

Gian van Veen - Josh Rock 6-2



Halve finales

Jonny Clayton - Stephen Bunting 0-6

Gerwyn Price - Gian van Veen 5-6



Finale

Stephen Bunting - Gian van Veen 6-2



Speelronde 3, Glasgow

Kwartfinales

Stephen Bunting - Gian van Veen 3-6

Luke Humphries - Josh Rock 6-2

Luke Littler - Michael van Gerwen walkover

Jonny Clayton - Gerwyn Price 6-3



Halve finales

Gian van Veen - Luke Humphries 6-5

Luke Littler - Jonny Clayton 1-6



Finale

Gian van Veen - Jonny Clayton 2-6

Speelronde 2, Antwerpen

Kwartfinales

Luke Littler - Luke Humphries 6-5

Michael van Gerwen - Josh Rock 6-2

Jonny Clayton - Stephen Bunting 6-4

Gerwyn Price - Gian van Veen 6-5



Halve finales

Luke Littler - Michael van Gerwen 4-6

Jonny Clayton - Gerwyn Price 5-6



Finale

Michael van Gerwen - Gerwyn Price 5-6

Speelronde 1, Newcastle

Kwartfinales

Jonny Clayton - Josh Rock 6-2

Luke Littler - Gian van Veen 4-6

Luke Humphries - Gerwyn Price 6-5

Stephen Bunting - Michael van Gerwen 2-6



Halve finales

Jonny Clayton - Gian van Veen 4-6

Luke Humphries - Michael van Gerwen 2-6



Finale

Gian van Veen - Michael van Gerwen 4-6

De darters krijgen twee punten voor een plek in de halve finale, drie punten voor een finaleplaats en vijf punten voor de winst. Na zestien speelavonden gaat de top 4 van de ranglijst naar de Final Four in de O2 Arena te Londen.