Toernooizege levert Raymond van Barneveld veel op: bijna zeker van deelname aan grote tv-toernooien

Raymond van Barneveld won maandag voor het eerst in ruim drie jaar weer eens een titel. De 56-jarige darter won Players Championship 5 in het Duitse Hildesheim door in de finale Stephen Bunting te verslaan. Van Barneveld bewees zichzelf daarmee een grote dienst.

Naast de eer van het winnen van het vloertoernooi verdiende Barney ook nog eens vijftien duizend Britse ponden voor de wereldranglijst. Daar schiet hij op de normale ranking weinig mee op, want hij stond dertigste en blijft dat ook. Toch levert het voor Van Barneveld zeker wel wat op.

Bijna zeker van grote toernooien

Voor de grote tv-toernooien, zoals de World Matchplay en de World Grand Prix, plaatsen naast de zestien beste spelers op de normale Order of Merit ook de zestien beste spelers van de afgelopen twaalf maanden op de Pro Tour Order of Merit. Barney was virtueel niet geplaatst voor de Matchplay, maar door de toernooizege moet het wel heel gek lopen, wil hij niet van de partij zijn in Blackpool. Ook de World Grand Prix lijkt hem niet meer te kunnen ontgaan.

De normale wereldranglijst gaat bij de PDC over de afgelopen twee jaar. Aangezien Van Barneveld in 2022 de meeste grote toernooien miste, gaat zijn bedrag op de ranking sowieso omhoog als hij zich voor deze toernooien weet te plaatsen door het startgeld.

Grand Slam of Darts

Het grootste gevaar zit voor Van Barneveld in de Grand Slam of Darts van dit jaar. Daar verdedigt hij een halve finale van twee jaar geleden. Die prestatie is goed voor 53,5 duizend pond van de in totaal 252,5 die hij op zijn ranking heeft staan. Het is ingewikkeld om je te plaatsen voor dat toernooi, omdat alleen de finalisten van de tv-toernooien worden uitgenodigd.

Met de toernooizege heeft Barney zichzelf een extra kans gegeven. Als er niet genoeg finalisten zijn om het veld op te vullen dan schuiven de plekken door naar de winnaars van de Euro Tour en Players Championships. Van Barneveld staat nu dus op de reservelijst. Mocht dat niet genoeg zijn dan kan hij zich altijd nog via het kwalificatietoernooi plaatsen, waar nog acht plaatsen worden verdeeld.