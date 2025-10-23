Gian van Veen is het EK darts met een sterk optreden begonnen. De Nederlandse darter nam het in Dortmund in de eerste ronde op tegen Damon Heta en was duidelijk te sterk voor de Australiër: 6-3.

Van Veen had de afgelopen tijd met Luke Humphries en Luke Littler als tegenstanders in de eerste ronde op de World Matchplay en de World Grand Prix weinig geluk bij de loting voor de grote toernooien. Op het EK trof hij het met Heta iets beter en daar maakte hij gretig gebruik van.

Sterke Van Veen naar tweede ronde

De Nederlander gooide in de eerste leg een 101-finish en daarmee gaf hij direct een signaal af. Hij brak Heta direct en deed dat even later opnieuw met een 103-finish. De Australiër gooide bij een 5-1 achterstand nog wel 127 uit, maar uit de cynische reactie bleek dat hij de hoop op de zege al lang had opgegeven. Van Veen maakte het nog een heel klein beetje spannend door vier matchdarts te missen, maar nummer vijf was wel raak: 6-3.

"Ik voelde me niet geweldig op het podium, maar hij gaf in het begin niet thuis waardoor ik lekker uit kon lopen en me comfortabel genoeg voelde om die wedstrijd over de streep te trekken", reageerde Van Veen na afloop. Hij noteerde uiteindelijk een gemiddelde van bijna 99, maar dat had hij zelf niet in de gaten. "Oh, zo voelde het niet. Dat is gewoon goed. Het gemiddelde maakt niet uit, maar het is wel lekker dat je voor je gevoel niet lekker gooit, maar alsnog 6-3 wint met bijna 99 gemiddeld."

Van Veen kan nu toe gaan kijken wie zaterdag zijn tegenstander in de achtste finales zal zijn. Hij speelt dan tegen de winnaar van de partij tussen Jonny Clayton en Ryan Searle. Zij komen donderdagavond nog in actie.

Record op vorige tv-toernooi

Van Veen is al een tijdje in goede doen en dat liet hij met name zien op de World Grand Prix. De Nederlander gooide daar het stokoude recordgemiddelde uit de boeken in de eerste ronde, maar had de enorme pech dat hij tegenover Littler stond en die gooide Van Veen ondanks zijn geweldige spel uit het toernooi.

The Giant verloor vorig jaar in de eerste ronde van uiteindelijke winnaar Ritchie Edhouse, maar beleefde twee jaar geleden op het EK zijn doorbraak voor het grote publiek. Hij haalde toen bij zijn debuut direct de halve finales door onder meer van Michael van Gerwen te verslaan.