Topdarter Gian van Veen liet donderdag belangrijke punten liggen in de Premier League Darts. De Nederlander had in Leeds de kans om in te lopen op Michael van Gerwen, de nummer 4 van de ranglijst, maar faalde in die missie.

Van Veen had het voordeel dat hij als laatste van alle spelers die strijden om de vierde plek in actie mocht komen. Hij wist op voorhand dus wat de resultaten van concurrenten Van Gerwen en Luke Humphries zouden zijn.

Nummer 4 Van Gerwen verloor na een waanzinnig gevecht van Luke Littler. Een kwartfinale later kwam Humphries langszij op de ranglijst met Mighty Mike, omdat hij nummer laatst Josh Rock versloeg. Dus was het scenario duidelijk voor Van Veen: winnen.

Gian van Veen kopje onder

Aan die opdracht begon Van Veen goed, mede door missers van Bunting. De Nederlander brak zijn Engelse opponent meteen en kwam daardoor met 2-0 voor. Toch was het allemaal niet oogstrelend wat de verliezend WK-finalist liet zien. En dan zijn de verschillen in de Premier League klein. Binnen mum van tijd kwam Bunting langszij, gesteund door het publiek.

Vervolgens vielen geen breaks meer. Dus kwam het voor de derde kwartfinale op rij aan op een beslissende elfde leg. In de voorgaande twee wedstrijden won degene die hem begon: Littler en Humphries. Dat voordeel lag dit keer bij Bunting. Maar Van Veen leek af te rekenen met die 'vloek'. De Nederlander scoorde 140, 180 en 100 en stond na negen pijlen op 81.

Hij moest wel eerst toekijken hoe Bunting mocht aanleggen voor 121. The Bullet miste zijn laatste dart op bullseye. Daarna kreeg Van Veen twee pijlen voor dubbel-12. Die raakten allebei het ijzer, maar belandden niet in het juiste vakje. Kans verkeken, overwinning naar Bunting. Dus slaagde Van Veen er niet in om in te lopen op Van Gerwen. Mogelijk loopt Humphries later op de avond nog verder uit.

— PDC Darts (@OfficialPDC) May 7, 2026

