Darter Gian van Veen heeft bij de World Matchplay voor een sensatie gezorgd. 'The Giant' bleek een reuzendoder: hij versloeg titelverdediger Luke Humphries in de eerste ronde met 10-8. 'Cool Hand Luke' is ook nog eens de nummer 1 van de wereldranglijst. Het was een geweldige avond voor de Nederlandse darters, want ook Danny Noppert en Wessel Nijman overleefden de eerste ronde.

Humphries won vorig jaar het toernooi door Michael van Gerwen in de finale te verslaan en eerder dit jaar schreef hij ook al de World Masters en de Premier League op zijn naam. Van Veen was echter niet onder de indruk van de titelverdediger en bleef hem onder druk zetten. De Nederlander gooide een iets hoger gemiddelde (98,5 en 95,7), maar maakte vooral het verschil door zijn hogere uitgooipercentage: 40 procent versus 28 procent.

"De regerend kampioen verslaan, dat was wel de bedoeling voor de wedstrijd", zei Van Veen na afloop tegen Sportnieuws.nl. "Uiteindelijk is het gelukt en dat is heerlijk. Ik kom hier nog net niet springend en dansend aan. De hele wedstrijd bleef ik goed bij. Dan heb je in elk geval een kans. Ik dacht: zet hem goed onder druk. Ook al is het de nummer 1 van de wereld... Bij iedereen gaat het dan op een gegeven moment mis."

Danny Noppert

Danny Noppert heeft in de eerste ronde van het World Matchplay met 10-2 gewonnen van Cameron Menzies. 'The Freeze' schoot uit de startblokken en werd vervolgens niet meer bedreigd door de Schot.

Menzies staat bekend als een excentrieke speler die zijn hoofd kan verliezen op het podium. Dat gebeurde toen hij in de vierde leg op 178 stond en doodleuk 180 gooide. No score: de 180 telt uiteraard niet, zodat hij op 178 bleef staan. Uit schaamte sloeg hij zijn handen voor zijn hoofd, waarna hij met een wijsvinger naar zijn hersenpan wees.

HOWLER FROM MENZIES! 🙈



Cameron Menzies hits a 180 on 178 to bust his score!



A nightmare start on his Winter Gardens debut!



📺 https://t.co/ZboV9dF4Ji#MatchplayDarts | R1 pic.twitter.com/Ns5XZTNA8h — PDC Darts (@OfficialPDC) July 19, 2025

Wessel Nijman

In de vierde en laatste partij van de openingsdag kwam Wessel Nijman uit tegen de Engelse topper Nathan Aspniall. The Asp is in 2025 uitstekend bezig; na de Lukes (Humphries en wereldkampioen Luke Littler) was hij de man met de beste resultaten in de afgelopen maanden.

Nijman had daar geen boodschap aan en stond alleen achter nadat Aspinall de eerste leg won, die hij was begonnen. Nijman zal erg tevreden zijn over het finishen. Hij benutte 10 van de 16 pijltjes om een leg uit te gooien.

World Matchplay: uitslagen

James Wade Joe Cullen 10-3 Danny Noppert Cameron Menzies 10-2 Luke Humphries Gian van Veen 8-10 Nathan Aspinall Wessel Nijman 6-10

Prijzengeld World Matchplay

De World Matchplay wordt om meerdere redenen soms het 'zomer-WK' genoemd. Niet alleen vanwege de data dat er gespeeld wordt (19-27 juli), maar ook vanwege het prijzengeld. . Na het WK darts is de Matchplay in Blackpool namelijk het toernooi met het meeste prijzengeld, dat ook écht meetelt voor de wereldranglijst.

Check in het artikel hieronder hoe de bond PDC smijt met prijzengeld.