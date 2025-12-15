Joe Cullen maakte erg veel indruk in zijn eerste ronde van het WK darts tegen Bradley Brooks. Hij maakte weinig foutjes en walste met 3-0 over de jonge darter heen, maar achteraf maakte Cullen wel een fout. Die fout kan hem nog wel eens een boete op gaan leveren.

Cullen heeft geen best jaar achter de rug en daarom waren de verwachting op het WK hooggespannen. Als geplaatste speler nam hij het op tegen Brooks en veel mensen dachten dat Cullen hier wel eens het onderspit kon gaan delven. Dat gebeurde niet, want de Engelsman liet uitstekend verzorgd spel zien. Cullen liet niets over voor Brooks, die in totaal slechts twee legs wist te winnen in de hele wedstrijd. Hij neemt het in de tweede ronde op tegen David Cameron of Mensur Suljovic.

Boete voor Cullen

Cullen was erg blij en opgelucht dat hij de eerste ronde doorkwam en dat liet hij ook zien in het interview achteraf. Elke gewonnen speler wordt op het podium nog even geïnterviewd en zo ook de Engelsman. Cullen was blij en daardoor lette hij niet helemaal meer op zijn woorden. Tijdens het interview vloekte Rockstar na een vraag van de presentatrice en dat is uit den boze op de Engelse TV. De interviewster moest al haar excuses aanbieden voor de speler, maar de kans is groot dat het daar niet bij blijft voor Cullen.

Wat wel voor Cullen spreekt, is het feit dat hij direct door had dat het mis was. "Oh nee. Dat wordt een boete. Ik betaal hem alvast", zei de Brit direct nadat hij gevloekt had. De kans is dan ook aanwezig dat hij een deel van zijn prijzengeld weer mag gaan inleveren. Als hij start aan zijn tweede ronde krijgt Cullen een bedrag van 28.000 euro.