Topdarter Michael van Gerwen meldt zich weer afwezig

Michael van Gerwen last een kleine pauze in. De Nederlandse topdarter gaat weer een pittige week tegemoet, met de Premier League Darts in Newcastle op donderdag en na het weekend twee vloertoernooien in Leicester. Alleen heeft hij besloten om zich af te melden voor de Players Championships.

De vloertoernooien willen nog niet echt vlotten voor de nummer drie van de wereld dit seizoen. Hij miste er sowieso al vijf. Deels gepland en deels ongepland. Zo gaf zijn vriend Vincent van der Voort al voor het seizoen aan dat de Nederlandse topdarter sowieso meer dan de helft van de toernooien zou missen. Maar een aanhoudend virus kostte hem ook een deelname en tijdens twee andere PC's vloog hij er al in de eerste ronde uit. Eerst tegen een Ierse amateur en later door een Duitser.

Zakken op de ranglijst

Alleen Players Championship 5 verliep oké voor Van Gerwen. Hij sneuvelde in de kwartfinale en dat is ook meteen zijn beste resultaat. Nu hij ook events nummer 9 en 10 gaat missen op 31 maart en 1 april in Leicester, gaat hij nog verder zakken op de Pro Tour Order of Merit. Daar staat hij voorafgaand aan die twee toernooien nog op plek acht, maar de verwachting is dat hij als enige 'grote' afwezige nog verder zal zakken. Op de vloertoernooi-ranking staat MVG zelfs pas op de 74ste plaats nu.

Vrije tijd

Van Gerwen is dus na de Premier League Darts-avond in Newcastle, de achtste van het seizoen, een paar dagen vrij. Hij heeft in het weekend ook geen Euro Tour en kan de tijd goed gebruiken om verder te herstellen en te werken aan zijn vorm. Pas op donderdag 3 april moet hij zich weer melden voor de Premier League in Berlijn, waarna ook weer een Euro Tour gepland staat.

Beau Greaves en Jules van Dongen

Bij de andere afmelders voor Players Championships 9 en 10 staat ook de naam van Jules van Dongen. De Amerikaanse Nederlander zit al maanden in een vormcrisis en werkt momenteel aan zijn herstel daarvan, thuis in Kansas City. Ook de Duitser Tim Wolters is er niet bij, maar de tourkaarthouder gooit al maanden nauwelijks bij de PDC. De drie worden vervangen door Darius Labanauskas, Beau Greaves en Stefan Bellmont.

Darts Draait Door

