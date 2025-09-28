Michael van Gerwen is dit weekend betrokken geraakt bij een vechtpartij, zo was te zien bij juicekanalen. De Nederlandse topdarter reageert nu op de ontstane commotie. "Het wordt spannender gemaakt dan het was."

Van Gerwen, de huidige nummer drie van de wereld, gaf bij Dartsnieuws.com uitleg over de situatie. "Na een lekker avondje weg wilden we wat gaan eten en helaas ben ik in een situatie gekomen waar je helemaal niet in wil komen."

"De beste man viel me aan vanuit de keuken en niet andersom na een woordenwisseling", legt de 36-jarige Van Gerwen uit. Het gebeurde allemaal in een dönerzaak. De darter uit Vlijmen wil daarbij nog iets benadrukken: "Verder wordt het spannender gemaakt dan dat het was en dat is jammer."

'Alweer opgelost'

Het is dan ook direct opgelost, benadrukt Van Gerwen. "Zoals je ziet kwamen er gelijk mensen tussen en toen was het alweer opgelost, want heb samen met zijn neefje het nog uitgepraat voor we weg gingen."

Mighty Mike maakte onlangs indruk door de World Series of Darts Finals te winnen in Amsterdam. Het betekende zijn eerste grote prijs in twee jaar tijd. Onlangs zat Van Gerwen nog in een lastige periode, waarin hij scheidde van zijn ex-vrouw Daphne.

'We weten waar ik vandaan kom'

Van Gerwen zei dan ook na afloop van zijn bevrijdende zege bij Viaplay: "We weten allemaal waar ik vandaan kom en om dan dit te laten zien voor je eigen publiek, dat betekent natuurlijk de wereld."

De laatste keer dat de Nederlandse topdarter Littler in een finale versloeg was in Den Bosch en nu deed hij het dus weer voor eigen publiek. Die gedachte doet erg veel met Van Gerwen. "Het doet veel met me. Ik speel heel het jaar door overal toernooien, en daar staat altijd heel veel druk op. Maar om het dan nu te laten zien voor je eigen publiek, dat geeft heel veel voldoening. Ik hoop dat dit het begin is van heel veel mooie dingen."