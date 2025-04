Topdarter Raymond van Barneveld maakt indruk, maar moet toch wéér teleurstelling verwerken

De ene dag is de andere niet, bewees Raymond van Barneveld dinsdag maar weer eens. De Nederlandse topdarter vloog maandag nog in de eerste ronde van Players Championship 9 eruit, dinsdag maakte hij zijn status als 'jojo' op de vloer weer waar.

Met een uitstekende dag in Leicester haalde hij zijn eerste kwartfinale van het jaar. Een opsteker voor de 57-jarige Van Barneveld, die de al heel 2025 worstelt met zijn vorm en ook aangaf een flinke tijd ziek geweest te zijn op en na het WK in december. Het vervelende voor Barney was dat nu in Leicester die eerste kwartfinale ook meteen het eindstation was tijdens Players Championship 10.

Indrukwekkend tegen Damon Heta

Hij verloor in een matige wedstrijd met 6-4 van de Schot Cameron Menzies. Maar RVB had vooral in de derde ronde een uitstekende indruk gemaakt. Zijn tegenstander Damon Heta gooide daarin ruim 107 gemiddeld, maar kwam er niet aan te pas tegen de Nederlander. Met ruim 104 gemiddeld veegde hij de Australiër met 6-2 opzij. In de achtste finales daarna won hij zakelijk met 6-1 van Kevin Burness.

Enige Nederlander

Van Barneveld haalde, mede door makkelijke overwinningen in de eerste twee rondes op Kim Huybrechts en Adam Hunt, de kwartfinale en was daarin de enig overgebleven Nederlander. Kevin Doets vloog er een ronde eerder uit en verder stelden de landgenoten erg teleur. Michael van Gerwen was deze dagen om verschillende redenen niet aanwezig in Leicester.

Luke Littler en Stephen Bunting

De kwartfinales waren ook het eindstation voor Premier League-spelers Luke Littler en Stephen Bunting. The Nuke verloor verrassend met 6-4 van Scott Williams en Bunting liep tegen voormalig wereldkampioen Michael Smith aan (6-1). Voor The Bullet wel een opsteker, want hij staat onder enorme druk vanwege zijn puntloze prestaties in de Premier League dit jaar. Voormalig jeugdwereldkampioen Josh Rock zette met 110 gemiddeld Martin Schindler opzij in zijn kwartfinale.

