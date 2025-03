Topschaatser Kjeld Nuis nodigt 'verslaafde' Michael van Gerwen uit voor terugkeer op iconische locatie

Darter Michael van Gerwen en schaatser Kjeld Nuis delen een opvallende hobby. Daarom daagt Nuis zijn landgenoot uit voor een spelletje. Van Gerwen heeft al een duidelijke voorkeur voor een spel, maar wil liever nog een week wachten.

In een vragenrondje op Instagram krijgt Van Gerwen een vraag over zijn vrijetijdsbesteding. Welk spel speel je op dit moment op de PlayStation? "Ik speel altijd maar één spel: Call of Duty", is het antwoord van de topdarter. Van Van Gerwen is bekend dat hij vaak speelt met collega-darter Luke Humphries.

Verdansk

De Nederlander gaat vervolgens nog wat dieper op in op zijn 'verslaving'. "Ik kan niet wachten tot Verdansk uitkomt. Iedereen hier denkt: waar heeft hij het over. Maar alle Call of Duty-spelers weten waar ik het over heb. Verdansk moet terugkomen."

Het gaat om de oorspronkelijke map waar de eerste Warzone zich afspeelde. De map werd vooral populair tijdens de coronaperiode. Veel mensen zaten tijdens de lockdown thuis en kwamen uit bij Call of Duty: Warzone. Verdansk verdween in 2021 uit de game en maakte plaats voor andere locaties. Maar er is goed nieuws voor Van Gerwen en co: Verdansk keert op 3 april terug naar Call of Duty Warzone.

Kjeld Nuis

Nuis heeft de video van Van Gerwen op Instagram ook gezien en is ook enthousiast over het spel. Hij stuurt de darter in de reacties meteen een uitnodiging. "Kom gamen", schrijft hij.

De schaatstopper heeft op dit moment veel tijd om te gamen. Het schaatsseizoen is namelijk afgelopen. Nuis kwam voor het laatst in actie op de WK afstanden in Hamar. Daar pakte hij geen medailles. De 35-jarige was dan ook niet topfit, hij had een verwonding aan zijn voet door een eerdere woede-uitbarsting. Nadat hij werd gediskwalificeerd bij een wereldbekerwedstrijd in Thialf trapte hij uit frustratie tegen een stoel. De snee moest gehecht worden.

Terug in Nederland kreeg Nuis opnieuw te maken met een pijnlijk incident. Hij werd afgelopen woensdag door een brommer aangereden toen hij op zijn racefiets zat.

Premier League Darts

Van Gerwen heeft nog wel een drukke agenda. De Premier League Darts is in volle gang. Nota bene op een donderdag keert Verdansk terug, waardoor MVG niet meteen terug kan keren. Nederlander won dit jaar nog geen enkele avond en staat op plek drie in het klassement. Deze donderdag gooit MVG in de eerste ronde tegen Nathan Aspinall in Newcastle.

