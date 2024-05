Twee Nederlandse darters kwalificeren zich via beslissende leg voor volgende ronde Dutch Darts Championship

Na de ruim verloren halve finale van de Premier League Darts kan Michael van Gerwen afleiding zoeken bij de Dutch Darts Championship. Inclusief Van Gerwen doen er liefst twaalf Nederlanders mee aan het toernooi.

De zevende Europese tour van het seizoen vindt plaats in het Brabantse Rosmalen, waar 48 darters strijden om de hoofdprijs van 30.000 pond. Op vrijdag komen de eerste negen Nederlanders in actie, hun drie geplaatste landgenoten stromen zaterdag in de tweede ronde in. Jeffrey de Graaf, de Nederlander die onder de vlag van Zweden speelt, is ook van de partij.

Boze Michael van Gerwen verliest van Luke Humphries én van zichzelf, Premier League-droom over Michael van Gerwen kan zijn achtste titel in de Premier League Darts vergeten. De Nederlandse darter was zichzelf niet in zijn halve finale tegen Luke Humphries. Ondanks nieuwe pijlen had MVG veel te veel afzwaaiers en kon hij de ontketende wereldkampioen niet bijhouden. Van Gerwen verloor dik: 10-5.

Nadat De Graaf met 75% op z'n dubbels won van van de Letse Madars Razma was het tijd voor het eerste Nederlandse onderonsje. Marvin van Velzen, debutant op de Europese tour, begon sterk tegen Christian Kist en kwam op 1-3 voor. De meer ervaren Kist kwam echter terug en kreeg bij 5-4 zelfs een pijl op de dubbel vanaf 132. Van Velzen sleepte echter een beslissende leg uit het vuur. Daarin misten ze allebei pijlen op de dubbel, maar gooide Van Velzen zich naar de winst, met een vreugdeexplosie tot gevolg. Clayton is de tegenstander in de volgende ronde.

Niels Zonneveld was de grote favoriet tegen Nieuw-Zeelander Haupai Puha, maar dat verwachte krachtsverschil kwam er in de wedstrijd niet uit. Het kwam ook hier aan op een beslissende leg. Zonneveld leek daarin op weg naar een overtuigende break toen hij na negen pijlen op een dubbel stond, maar liet Puha terugkomen. Toch pakte de darter uit Uitgeest de winst. Morgen treft hij Dave Chisnall, de regerend kampioen.

Programma en uitslagen

Madars Razma v Jeffrey de Graaf 3-6

Christian Kist v Marvin van Velzen 5-6

Niels Zonneveld v Haupai Puha (middagsessie)



Moreno Blom v Ryan Joyce (avondsessie)

Mike De Decker v Kevin Doets (avondsessie)

Joe Cullen v Jermaine Wattimena (avondsessie)

Raymond van Barneveld v Cameron Menzies (avondsessie)

Callan Rydz v Dirk van Duijvenbode (avondsessie)