Uitslagen, stand en programma World Cup of Darts | Knock-outfase begonnen, Nederland zaterdagavond in actie

De World Cup of Darts is dit weekend in Frankfurt. Liefst veertig landen strijden om de eer en een mooie prijzenpot. Donderdag en vrijdag zijn de groepswedstrijden, vanaf zaterdag begint de knock-outfase. Check hier de uitslagen, de standen en de uitslagen van de World Cup of Darts.

De eerste sensatie in het koppeltoernooi werd vrijdagavond een feit: Ierland, als negende geplaatst dit toernooi, moest de groepsfase al verlaten. In de laatste wedstrijd liep het verrassend tegen een nederlaag aan tegen debutant Taiwan, dat doorgaat naar de knock-outfase.

Jeffrey de Graaf met Zweden

Een Nederlander in buitenlandse dienst, Jeffrey de Graaf, deed het met Zweden behoorlijk. Dat land verloor in twee duels maar één leg en plaatste zich dus voor de laatste zestien. Daar stromen ook Nederland, Engeland, Schotland en titelverdediger Wales in.

Loting World Cup of Darts Nederland

Namens Nederland komen Danny Noppert en Michael van Gerwen in actie. Zij mochten de groepsfase, samen met toplanden Engeland, Schotland en Wales, overslaan. In de loting na de groepsfase trof het Nederlandse duo België, de zwaarst mogelijke tegenstander. Vanaf de knock-outfase wordt het format langer. Dan heeft een land pas gewonnen als er acht legs gewonnen zijn. In de groepsfase ging het nog tot de vier.

Programma World Cup of Darts 29 juni

Middagsessie zaterdag 29 juni, vanaf 13.00 uur

Tsjechië - Zweden: 6-8

Oostenrijk - Taiwan: 8-4

Schotland - Polen: 8-2

Italië - Australië

Noord-Ierland - Duitsland

Engeland - Frankrijk

Wales - Kroatië

Nederland - België

Eindstand groepsfase World Cup of Darts

Van de twaalf groepen gingen alleen de groepswinnaars door naar de knock-outfase. De dikgedrukte landen in de standen hieronder werden groepswinnaar en zien we zaterdag en eventueel zondag dus terug.

Groep A Gespeeld Punten Legsaldo België 2 4 8-2 Filipijnen 2 2 4-5 Singapore 2 0 3-8

Groep B Gespeeld Punten Legsaldo Noord-Ierland 2 4 8-4 Zuid-Afrika 2 2 5-6 Zwitserland 2 0 5-8

Groep C Gespeeld Punten Legsaldo Duitsland 2 4 8-4 Nieuw-Zeeland 2 2 7-4 Finland 2 0 1-8

Groep D Gespeeld Punten Legsaldo Australië 2 4 8-3 Hong Kong 2 2 6-7 Japan 2 0 4-8

Groep E Gespeeld Punten Legsaldo Taiwan 2 4 8-5 Ierland 2 2 7-6 Litouwen 2 0 4-8

Groep F Gespeeld Punten Legsaldo Oostenrijk 2 4 8-10 China 2 2 4-6 Guyana 2 0 3-8

Groep G Gespeeld Punten Legsaldo Polen 2 4 8-3 Noorwegen 2 2 6-7 Hongarije 2 0 4-8

Groep H Gespeeld Punten Legsaldo Tsjechië 2 4 8-3 IJsland 2 2 4-4 Bahrein 2 0 3-8

Groep I Gespeeld Punten Legsaldo Kroatië 2 4 8-2 Canada 2 2 6-7 Maleisië 2 0 3-8

Groep J Gespeeld Punten Legsaldo Frankrijk 2 4 8-4 Letland 2 2 5-6 Denemarken 2 0 5-8

Groep K Gespeeld Punten Legsaldo Zweden 2 4 7-1 Gibraltar 2 2 5-7 Spanje 2 0 3-8

Groep L Gespeeld Punten Legsaldo Italië 2 4 8-5 Portugal 2 2 7-6 Verenigde Staten 2 0 4-8

Jules van Dongen

Tijdens de middagsessie van vrijdag kwam Jules van Dongen in actie, een andere Nederlander in buitenlandse dienst. Hij verloor met de Verenigde Staten de eerste wedstrijd met 4-2 van Portugal en was dus uit op revanche. Dat lukte echter niet. De tweede partij tegen Italië werd met dezelfde cijfers verloren, waardoor de Nederlander in Amerikaanse dienst klaar is op het toernooi.

Uitslagen World Cup of Darts

Uitslagen middagsessie zaterdag 29 juni

Tsjechië - Zweden: 6-8

Oostenrijk - Taiwan: 8-4

Schotland - Polen: 8-2

Oostenrijk - Guyana 4-1

Australië - Hong Kong 4-2

Duitsland - Finland 4-1

Noord-Ierland - Zwitserland 4-3

België - Filipijnen 4-0

Italië - Portugal 4-3

Polen - Hongarije 4-1

Zweden - Gibraltar 4-1

Tsjechië - IJsland 4-0

Frankrijk - Denemarken 4-3

Kroatië - Canada 4-2

Ierland - Taiwan 4-3