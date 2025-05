Vakantie Michael van Gerwen heeft gevolgen voor landgenoten: Nederlandse topdarters moeten extra aan de bak

Michael van Gerwen kondigde eerder al aan dat hij vanwege vakantieplannen niet meedoet aan de World Cup of Darts. De PDC heeft woensdag de officiële deelnemerslijst van dat landentoernooi bekendgemaakt en daar staat Van Gerwen inderdaad niet op. Danny Noppert en Gian van Veen vormen het Nederlandse team, maar de vakantie van hun landgenoot bezorgt hen extra werk.

Het is een traditie dat de twee spelers die het hoogste staan op de wereldranglijst door de PDC worden uitgenodigd om hun land te vertegenwoordigen. Dat hadden dus Van Gerwen (3e) en Noppert (17e) moeten zijn, maar omdat de drievoudig wereldkampioen besloot om precies in de periode van het toernooi een vakantie te boeken, schoof zijn plekje door naar Gian van Veen, de nummer 23 van de wereld.

Domper voor Nederland

Van Veen vertelde in een eerder stadium al dat een uitnodiging van het toernooi 'een droom die uitkomt' zou zijn en hij mag van 12 tot en met 15 juni inderdaad zijn opwachting maken. Voor Van Veen is de afmelding van Van Gerwen dus goed nieuws, maar voor het Nederlands team is het een domper. Dat heeft niet per se iets te maken met de kwaliteiten van Van Gerwen en Van Veen, maar wel door het verschil tussen de twee op de wereldranglijst.

De PDC kijkt tenslotte naar de gecombineerde ranking van de twee teamleden om te bepalen welke landen het hoogste geplaatst zijn. Nederland zou met Van Gerwen de nummer 3 zijn geweest, maar met Van Veen zakt het twee plekjes. Het Nederlandse duo is dus als vijfde geplaatst en dat maakt een enorm verschil.

Extra werk voor Noppert en Van Veen

De vier beste landen mogen namelijk de eerste ronde overslaan. Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland hoeven daardoor niet in actie te komen, maar Nederland wel. Noppert en Van Veen moeten daardoor al op donderdag aan het toernooi beginnen, terwijl de vier toplanden pas op zaterdag aan de bak moeten.

De eerste ronde bestaat uit een groepsfase. Nederland speelt daarin tegen twee andere landen en alleen de nummer 1 gaat door naar de tweede ronde. Meevaller is dat Nederland in die ronde alleen maar zwakkere landen kan treffen.