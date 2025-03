Van Gerwen ten einde raad na feestje met Dirk van Duijvenbode: 'Michael belde de hele tijd: heb jij Vincent gezien?'

Dirk van Duijvenbode staat natuurlijk bekend om zijn explosieve opkomst. De Nederlandse topdarter betreedt het podium met de hardstyleplaat Just Like You van Radical Redemption. Ook buiten zijn dartcarrière om houdt hij van feestjes. Daarbij maakte hij het nodige mee.

Dat bespreekt hij in een speciale aflevering van Darts Draait Door, de podcast van Sportnieuws.nl. Daarin gaat het over de avonturen die Van Duijvenbode beleeft. "Ik ben naar Karnaval Festival geweest van Intents Festival. Daar probeer ik altijd wel heen te gaan. Nu is Leverkusen tijdens Intens. Dat is wel dichtbij, dus als ik verlies dan rijd ik daar meteen heen. Defqon ga ik misschien", zo onthult Van Duijvenbode zijn festivalplannen.

"Ik ben geen fan", is vaste analist Vincent van der Voort eerlijk. "Als opkomst vind ik hem echt geweldig, dat brengt leven in de brouwerij. Maar niet naar zo’n festival. We zaten wel eens in de auto en Michael (van Gerwen, red.) is echt van die love songs en dat soort dingen. Daarna hadden we zijn (die van Van Duijvenbode, red.) afspeellijst op, toen had ik na liedje 7 wel het gevoel dat ik deze dreun al had gehoord."

Bekendheid

Nu Van Duijvenbode een bekend gezicht is, valt hij meer op bij andere festivalgangers. "Fantastisch", zegt hij cynisch na de vraag wat hij daarvan vindt. "Het hoort erbij, maar ik vind het wel jammer. Ik word door de bekendheid ook wel uitgenodigd op feesten en kom op plekken waar je normaal niet komt. Dus ik zie wel de positieve kanten ervan", stelt Van Duijvenbode.

"Maar ik moet wel zeggen, daardoor ga ik wel minder los. Normaal gesproken stond ik heel de dag te beuken", erkent hij.

Filmende meute

Het is tegenwoordig niet meer de vraag of Van Duijvenbode gefilmd wordt, maar waar. "Daardoor ga je een soort zelfcensuur toepassen, anders sta je weer op TikTok. Dat vind ik het jammere, dat ik daar niet genoeg schijt aan heb. Dan denk ik dan ga ik maar niet meer los, want dan word ik niet gefilmd. Als het donker is, ga ik het wel doen. Want dan val ik niet meteen op."

Zonnebril-gate met Van der Voort

Van der Voort zegt niet bang te zijn voor filmende fans. "Ik dans niet. Ik sta de bar overeind te houden. Dat mag iedereen filmen, dat is niet echt spectaculair", lacht hij. Samen met Van Duijvenbode beleefde hij wel een mooi avontuur in Den Bosch. "Heb ik de hele avond met een zonnebril op gelopen. Maar ik ga niet op de dansvloer of zo", is Van der Voort bescheiden.

"Staat iemand van 2 meter de bar overeind te houden met een zonnebril op", grijnst Van Duijvenbode. "Er zat een aardig drankje in, dus dan boeit het (filmen, red.) niet", oordeelt Van der Voort. "Dag erna zat Michael de hele tijd te bellen", weet Aubergenius. "Heb jij Vincent gezien? Hij neemt maar niet op." Van der Voort: "We kwamen om 6 uur ’s ochtends terug. En ik heb altijd beste katers, dus dan moet je mij even met rust laten."

