Veelbesproken Noa-Lynn van Leuven wint Open Delft in finale tegen uitgerekend Aileen de Graaf

Noa-Lynn van Leuven pakte zondag de titel op de Open Delft met een geweldige 150-finish. Ze won de finale van uitgerekend Aileen de Graaf, die eerder besloot uit het Nederlands team te stappen omdat ze niet met Van Leuven wilde samenspelen.

Van Leuven won met 5-1 in legs in de finale tegen De Graaf. Daarmee boekte ze alweer haar derde overwinning in de reeks toernooien van de Winmau NDB Ranking.

WINNAAR BIJ DE DAMES!



Met een geweldige 150-finish pakt Noa-Lynn van Leuven de titel in Delft!🏆 Zij wint met 5-1 in legs van Aileen de Graaf.



Het is alweer de derde overwinning dit seizoen voor Noa-Lynn! Van harte gefeliciteerd!👊 pic.twitter.com/XIyJqO3BvD — NederlandseDartsBond (@NDBdarts) April 7, 2024

De Graaf stapte eind vorige maand samen met Anca Zijlstra uit het Nederlands team. Dat deden ze naar aanleiding van het feit dat ook Noa-Lynn van Leuven onderdeel uitmaakt van het team, terwijl zij een trans vrouw is. Volgens De Graaf en Zijlstra zou er door de aanwezigheid van Van Leuven geen sprake meer zijn van "een gelijkwaardig en eerlijk speelveld".

'Knaagde altijd al': dartster Aileen de Graaf over besluit om Nederlands team te verlaten door trans vrouw Dartster Aileen de Graaf heeft gereageerd op haar besluit om net als Anca Zijlstra uit het Nederlands dartteam te stappen. Dat deden ze naar aanleiding van het feit dat ook Noa-Lynn van Leuven onderdeel uitmaakt van het team, terwijl zij een trans vrouw is. De Graaf heeft via Facebook een verklaring gegeven.

De Graaf wil ondanks haar keuze wel respectvol blijven naar Van Leuven. Tijdens de wedstrijd in Delft gingen de dartsters dan ook heel normaal met elkaar om. "Graag wil ik als eerste beginnen met de vraag om respectvol te blijven naar elkaar", liet De Graaf eerder in een statement weten. "Als ik zie wat voor reacties er voorbij komen dan schrik ik daar erg van. Vooral hoe er nu over Noa wordt gesproken dat gun je niemand. Iedereen mag een mening hebben maar doe dit op een respectvolle manier."