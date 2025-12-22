Het WK darts levert elk jaar weer een aantal verrassingen op en dat is dit jaar niet anders. De Zweed Andreas Harrysson is één van hen, maar het is de grote vraag of de hoofdsponsor van het wereldkampioenschap daar heel blij mee is. Het uiterlijk van de markante darter zorgt namelijk voor een probleem.

Harrysson blijkt een regelrechte laatbloeier, want hij maakt dit jaar pas op vijftigjarige leeftijd zijn debuut op het WK. De afgelopen jaren dook de Zweed af en toe op bij Euro Tour-toernooien en daar maakte hij ook zeker wel indruk. Zo noteerde hij vorig jaar bij een eveneent in Antwerpen een gemiddelde van 107 per beurt tijdens een 6-1 zege op Gian van Veen.

De Zweed was dan ook een speler die de meeste toppers wilden vermijden in de eerste ronde, maar Ross Smith was uiteindelijk de pechvogel die aan hem gekoppeld werd. Dat leek nog goed af te lopen voor de als twaalfde geplaatste Engelsman, maar Smith miste flink wat matchdarts en Harrysson zorgde uiteindelijk alsnog voor een grote stunt.

Uiterlijk zorgt voor probleem

Harrysson, met de bijnaam 'Dirty', rekende een ronde later overtuigend af met de Japanner Motomu Sakai en staat daardoor als debutant in de derde ronde. De Zweed is nu al één van de verrassingen van het toernooi. Meestal is de organisatie daar blij mee, want het zorgt voor bijzondere verhalen.

Dat kan deze keer echter weleens anders zijn en dat heeft alles te maken met het uiterlijk van Harrysson. De Zweed heeft namelijk een hele lange baard, die nog groter is dan de iconische gezichtsbeharing bij Simon Whitlock. Dat zorgt echter voor een probleem bij Paddy Power, het bedrijf dat de grote sponsor is van het WK.

Alle spelers hebben op hun shirt een sticker van de hoofdsponsor geplakt, maar bij Harrysson is juist die van het gokbedrijf niet te zien. De baard van de darter is dusdanig lang dat die voor de sticker hangt. Dat is door zijn houding vooral het geval als Harrysson aan het gooien is en laat dat nu net het moment zijn waarop hij altijd in beeld is.

Derde ronde

Harrysson komt na de kerstdagen weer in actie in Alexandra Palace. Dan neemt hij het in de derde ronde op tegen Ricardo Pietreczko. De Duitser is net als Harrysson een ongeplaatste speler en dus is het voor beide spelers een mooie kans om de achtste finales te halen. Dat lukte Pietreczko vorig jaar overigens al eens.

