Gian van Veen staat in de finale bij het toernooi Players Championship 26 in het Duitse Hildersheim. Hij was in de halve finale te sterk voor Gary Anderson. Nu wacht Gerwyn Price.

Van Veen plaatste tegen Anderson de break die beslissend bleek op 5-4. Vervolgens sleepte hij de slotleg gedecideerd binnen in 14 pijltjes.

Zo boekte hij een fraaie zege op een van de darters die hem vroeger inspireerden. Eind 2024 zei Van Veen bij de Grand Slam of Darts dit over de tweevoudig wereldkampioen "Toen ik opgroeide, keek ik altijd naar Gary Anderson. Hij is mijn held."

PC 26 met ook Danny Noppert en Wessel Nijman in kwartfinale

Danny Noppert drong bij Players Championship 26 door tot de kwartfinale en had tegen Gary Anderson meerdere matchdarts om de laatste vier te bereiken. The Freeze bevroor helaas en gooide zijn voorsprong met 5-3. De Schotse oud-wereldkampioen ging er vandoor met de zege: 6-5.

Ook Wessel Nijman was dichtbij de halve finale. Hij verloor de decider tegen Gerwyn Price: het werd 6-5 voor The Iceean.

World Series Darts Finals in Amsterdam

Van Veen is komend weekend niet van de partij bij de World Series Darts Finals in Amsterdam (in de zaal AFAS Live). Vorige week was er een kwalificatietoernooi waar nog wat startbewijzen klaar lagen. Van Veen drong wel door tot de laatste ronde van de qualifier, maar struikelde toen van Gabriel Clemens.

