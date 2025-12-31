Michael van Gerwen moest op het WK darts in de vierde ronde zijn hoofd buigen voor Gary Anderson. Die nederlaag kan weleens het begin van het einde van zijn legendarische status bij de PDC betekenen. Gian van Veen en Jonny Clayton zitten op het vinkentouw om daarvan te profiteren.

Van Gerwen is al sinds oktober 2012 de beste Nederlander op de wereldranglijst bij de PDC. En na zijn eerste wereldtitel in januari 2014 werd hij zelfs de nummer 1, een status die hij jarenlang behield. Na zijn laatste wereldtitel in 2019 begon er langzaamaan een nieuwe orde te ontstaan. Hij werd door wereldtitels voor Peter Wright en Michael Smith al eens naar plek twee verdreven en sinds twee jaar zijn ook Luke Humphries en Luke Littler hem voorbij gestoken. Maar een positie in de top-drie van de wereld bleef een vastigheid.

Gian van Veen en Jonny Clayton

Tot 1 januari 2026. Na de jaarwisseling kunnen twee mannen hem namelijk voor het eerst in meer dan een decennium uit de top drie van de wereld stoten: Jonny Clayton en Gian van Veen. De virtuele nummers 4 en 5 van de wereld zitten de Nederlander op de hielen en zijn hem met één zege op het WK darts voorbij. Clayton speelt in de kwartfinale op donderdagmiddag 1 januari tegen Ryan Searle en Van Veen neemt het donderdagavond op tegen Humphries.

Meer namen mogelijk

Winnen ze allebei, dan vindt Van Gerwen zich na het WK terug op plek vijf van de wereld. Daarmee is zijn legendarische status definitief voorbij. Nog nooit in de afgelopen 12 jaar stond hij lager dan plek drie. Zelfs Gary Anderson (nu elfde) en Ryan Searle (dertiende) gaan met een finaleplaats op het WK Van Gerwen nog voorbij. Mocht een verrassing als Krzsyztof Ratajski of Justin Hood wereldkampioen worden, dan levert MVG nog meer plekken in.

Niet meer de beste Nederlander

Een zege van Van Veen op Humphries zou daarbij ook nog eens betekenen dat Van Gerwen voor het eerst sinds oktober 2012 niet meer de beste Nederlander op de wereldranglijst is. Ook dat zou dan Van Veen zijn. Humphries kan daar als enige nog een stokje voor steken en stelde zijn rivaal alvast gerust. "Michael zal wel hopen dat ik win”, lachte de Engelsman na zijn zege op Kevin Doets in de achtste finales. "Vertel ‘m maar dat hij gewoon de beste Nederlander blijft."

