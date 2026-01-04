Het werd een emotionele avond in Ally Pally voor Luke Littler en zijn naasten. De 18-jarige darter kroonde zich voor de tweede keer in zijn loopbaan tot wereldkampioen en daarna kwamen de tranen.

Littler was in Londen met 7-1 veel te sterk voor de Brabander Gian van Veen. Desondanks had de Brit mooie woorden over voor onze 23-jarige landgenoot. "Gian, wat een toernooi", zei Littler na zijn zege. "Hij mag heel blij zijn. Hij was er in elke set en zat me op de hielen. Ik moest mijn kansen grijpen."

Faith Millar

Littler, doorgaans vrij kalm, schreeuwde het uit na zijn zege en sloeg daarna zijn handen voor zijn ogen. In het publiek hield zijn vriendin Faith Millar het niet droog. Met betraande ogen keek ze naar haar vriendje, die zojuist een wereldtitel en een bedrag van een miljoen pond binnen had gesleept.

Millar is een negentienjarige schoonheidsspecialiste die sinds begin vorig jaar aan zijde van Littler te vinden is. Toen werd ze gespot tijdens de Premier League Finals. Op de World Matchplay afgelopen zomer toonde het Britse fenomeen haar officieel aan de wereld. De 19-jarige schoonheidsspecialiste zoende haar vriend tijdens zijn walk-on én mocht op de foto met Litter en zijn gewonnen trofee.

Dat scenario herhaalde zich zaterdagavond, alleen was het in dit geval de beker die hoort bij de wereldtitel. "Ik ben voor altijd trots op je", liet Millar via Instagram weten. "Ik hou zoveel van je." Het bericht viel goed bij Littler, die reageerde met: 'Ik hou zoveel van jou.'

Merkwaardige incidenten

De finale van het WK kende de nodige merkwaardige incidenten. Zo werd Littler halverwege de partij aangevallen door de inmiddels beruchte Ally Pally-wesp en zat er plots een bloedvlek op het dartsbord. Litter liet zich echter niet afleiden en werd zo de eerste wereldkampioen sinds Gary Anderson tien jaar geleden die zijn titel met succes verdedigde.

