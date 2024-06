Weinig grote verrassingen in European Darts Open: Kevin Doets maakt indruk als niet-geplaatste speler

De tweede ronde op de European Darts Open heeft 's middags weinig verrassingen opgeleverd. Vrijwel alle geplaatste spelers, waaronder een Nederlander, wonnen hun eerste partij. Een andere Nederlander, Kevin Doets, doorbrak dat patroon in de laatste partij: hij versloeg Ricardo Pietreczko. Vanavond komen er nog vier Nederlanders in actie.

Vrijdag was de eerste ronde van het toernooi, waarin de geplaatste spelers nog niet in actie hoefden te komen. De drie Nederlanders die wel in actie kwamen, wonnen allemaal. Kevin Doets versloeg Nico Blum (6-3), Dirk van Duijvenbode was perfect op zijn dubbels tegen Gabriel Clemens (eveneens 6-3) terwijl Raymond van Barneveld de beslissende leg pakte tegen Krzystof Ratajski (6-5). Jeffrey de Graaf, die uitkomst onder de Zweedse vlag, won met 6-4 van Andrew Gilding.

Raymond van Barneveld en Dirk van Duijvenbode door bij European Darts Open in Duitsland Raymond van Barneveld heeft bij de European Darts Open van Krzysztof Ratajski gewonnen . 'Barney' zegevierde met 6-5 in legs en verzekerde zich zo van de tweede ronde. Ook Dirk van Duijvenbode zien we zaterdag terug.

Zes Nederlanders

Zaterdagmiddag wonnen alle geplaatste spelers, tot Kevin Doets aan de beurt kwam. Hij brak zijn tegenstander Ricardo Pietreczko in de vierde set voor 1-3. Hij liep weg tot 2-5, maar toen behield de Duitser zijn leg om vervolgens terug te breaken. De 4-5 werd echter direct gecounterd door Doets, die de leg van Pietreczko afpakte en zo de wedstrijd won. Eerder die middag had Gian van Veen het bal geopend met een 6-4 winstpartij tegen Andy Baetens. De Graaf moest zijn meerdere erkennen in Chris Dobey (6-5).

's Avonds komen enkele grote namen in actie. Danny Noppert brengt de avondsessie in beweging tegen Owen Bates, die in de eerste ronde stuntte door Joe Cullen naar huis te sturen (6-4). Van Duijvenbode neemt het op tegen Gerwyn Price, gevolgd door Michael van Gerwen die de Ierse Dylan Slevin treft. Raymond van Barneveld mag aan de bak: hij staat aan de oche met Luke Humphries. Bekijk hieronder het complete programma en de uitslagen.

Programma en uitslagen

Middagsessie

Gian van Veen 6-4 Andy Baetens

Stephen Bunting 6-4 Kevin Troppmann

Damon Heta 6-4 Dom Taylor

Ryan Searle 6-4 Daryl Gurney

Chris Dobey 6-5 Jeffrey de Graaf

Dave Chisnall 6-5 Luke Woodhouse

Ross Smith 6-2 Callan Rydz

Ricardo Pietreczko 4-6 Kevin Doets



Avondsessie

Danny Noppert v Owen Bates

Rob Cross v Michael Smith

Gerwyn Price v Dirk van Duijvenbode

Michael van Gerwen v Dylan Slevin

Martin Schindler v Karel Sedlacek

Luke Humphries v Raymond van Barneveld

Peter Wright v Ritchie Edhouse

Josh Rock v Dimitri van den Bergh