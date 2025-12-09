Luke Littler begint donderdag traditiegetrouw als huidig wereldkampioen op de eerste dag aan het WK darts. Wie denkt dat de 18-jarige Engelsman volop in training is, heeft het mis. Zestienvoudig wereldkampioen Phil Taylor spreekt daar met enorme verbazing over.

"Luke traint nog niet zoals hij zou moeten doen", zegt Taylor tegen The Sun. Littler neemt het op donderdag op tegen Darius Labanauskas. De 65-jarige Taylor zegt dat hij vorige week nog met het supertalent in Finland was, waar hij enorm schrok van het lage aantal trainingsuren van de 'zelfverzekerde' Littler.

"Ik zei: neem je je trainingsbord niet mee naar het WK? Hij gaat naar Londen en huurt daar een huis. 'Nee', reageerde hij." In Finland gebeurde hetzelfde, zag Taylor: "Hij zat in zijn kamer, gooide de hele avond geen pijl, ging vervolgens 'koud' het podium op en gooide tien 180'ers en een 110 gemiddelde."

Belangrijke tip voor alle WK-gangers

"Dat is gestoord, ik zou dat nooit doen", geeft Taylor aan. Hij noemt Littler een natuurtalent. Het dartsicoon vertelt vervolgens hoe hij zichzelf voorbereidde op het WK, dat hij dus liefst zestien keer won. "Ik probeerde me vanaf augustus mentaal voor te bereiden. Het brein is de grootste spier in het lichaam. Zorg dat de mindset goed zit." Verder voegt hij er aan toe dat veel darters juist té veel trainen.

Taylor denkt dat veel darters extra zullen gaan oefenen, omdat de prijzenpot op één miljoen pond (iets meer dan één miljoen euro) staat. The Power raadt af om 5-6 uur per dag te gaan trainen. "Het is te veel. Zorg dat je nooit moe bent, dat je ogen nooit moe zijn."

Grootse carrière voor Littler in verschiet

Hij sluit af met lovende woorden voor Littler, die de vierde darter kan worden die het WK twee keer op rij wint. Taylor is natuurlijk één van die spelers, naast Adrian Lewis en Gary Anderson. Kan Littler zich in dat rijtje voegen, of misschien zelfs zestien wereldtitels pakken? "Natuurlijk kan dat. Als ik het kan, kan iedereen het", is Taylor van mening.

