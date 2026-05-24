Ajax - FC Utrecht is zondag op een nogal vervelende manier geëindigd. Nadat de Amsterdammers de penaltyserie wonnen, konden de fans het niet laten om massaal het veld op te rennen. Daardoor moest de Mobiele Eenheid met honden ingrijpen.

Zo'n vijf tot tien minuten nadat Souffian El Karouani de beslissende penalty miste, ging het mis. De spelers van Ajax gingen langs de supporters om hen te bedanken voor de support, maar een groot deel van de fans besloot over de summiere omheining het veld op te klimmen. Daarom koos uitzender ESPN eieren voor haar geld en werd de uitzending gestopt.

Op het moment dat de fans het veld opkwamen, stonden presentator Milan van Dongen en analist Kenneth Perez nog altijd langs het veld. Ook werd Mike van der Hoorn net geïnterviewd. Na de eerste vraag werd het interview direct afgebroken. "Laten we naar binnen gaan en een veilige plek opzoeken om het interview af te maken", zei Vincent Schildkamp, de presentator van dienst.

ME op het veld

Na een korte pauze keerde de rust weer terug in het stadion. Het bleek dat de fans geen slechte intenties hadden, maar vooral feest wilden vieren met de spelers. "De supporters konden hun emoties even niet onder controle houden", was de analyse van analist Perez. Een grote groep ME'ers met honden drong uiteindelijk de fans terug, waardoor de rust in Volendam terugkeerde. De supporters van Utrecht en Ajax konden daardoor verder in rust het veld verlaten en naar huis terugkeren.

De wedstrijd werd afgewerkt in het Volendamse Kras Stadion. De reden was de concerten van Harry Styles die in de Johan Cruijff ArenA gehouden, waardoor de Amsterdammers voor de play-offs moesten uitwijken naar het vissersdorp. Het leverde veel reacties op, maar voor Ajax eindigt het in ieder geval goed. Op 28 juli beginnen de Amsterdammers daarmee aan het seizoen. Dan mogen ze zich in de tweede voorronde van de Conference League melden.

