Een paar maanden geleden sloeg het noodlot toe voor de geplaagde Bas Nijhuis. Hij kreeg eindelijk weer een topwedstrijd in de Eredivisie, maar raakte in de week ervoor geblesseerd. Hij scheurde zijn achillespees en ligt er voor de rest van het seizoen uit. "Ik was meer geëmotioneerd dan ik dacht."

Bas Nijhuis is te gast in Sportnieuws.nl De Maaskantine, een wekelijkse podcast waarin Robert Maaskant met een prominent uit de voetbalwereld in gesprek gaat. Ditmaal wordt de toparbiter op zijn eigen boerderij opgezocht. Daar waar hij elke ochtend om 7 uur de kippen, varkens, paarden en pauwen voert. Nijhuis loopt nog niet even goed na zijn blessure, maar deelt in de podcast een update over zijn gezondheid.

Zware revalidatie

"Ik moest de laatste tijd natuurlijk in zo'n schoen zitten, dat was om het been een beetje in positie te houden. Dat heb ik nu een aantal weken gehad, maar nu mag ik langzaamaan weer gaan bewegen. Het been een beetje optrainen." Maar dat gaat allemaal niet vanzelf. Nijhuis staat vier keer in de week in de sportschool bij zijn fysio.

"Dat moet ook wel, ik verbrand ook erg veel calorieën. Ik weet als je echt stil blijft zitten, ik ben ook de jongste niet meer, dan moet je er echt wat voor doen. Anders duurt het ook veel te lang om terug te komen. Nu is het zaak om die pees op te trainen en dan moet het in augustus allemaal weer gaan gebeuren", vertelt de altijd positieve scheidsrechter.

'Dit was een moeilijker verhaal'

Maar zo positief als dat hij nu aan tafel zit, zo zwaar waren de eerste weken voor hem. Nijhuis is normaal iemand die alles snel van zich af laat glijden, maar hij voelde dat dit wel een heel harde klap was. "Ik moet wel zeggen dat dit meer met mij deed dan ik in eerste instantie dacht. Ik ben altijd heel nuchter, ze noemen mij ook wel een dolfijn bij de KNVB. Ik spring vaak van de ene op de andere golf", zegt hij lachend.

Maar na de blessure was dat wel even anders. "Dit was een moeilijker verhaal. We hebben net een nieuwe scheidsrechtersbaas, Raymond van Meenen, en dat werkt net zo met trainers: je moet weer een kans krijgen bij grote wedstrijden. En ik kreeg net die kans weer, omdat ik PSV-Feyenoord mocht fluiten. Als je net in die week ervoor geblesseeerd raakt, dan merk je toch dat je meer geëmotioneerd bent dan gedacht."

Was dit het einde?

Er ging van alles door het hoofd van Nijhuis die eerste paar dagen. "Je bent ook op een leeftijd dat je je afvraagt of het allemaal nog wel goed komt. Dat gaat allemaal door je hoofd. Dus dat deed wel wat met me. Maar daar had ik twee weken voor nodig en toen was het ook wel weer zo dat de knop om ging."

Nijhuis verwacht nu in augustus weer aan het nieuwe seizoen te starten en heeft in de tussentijd alweer een mooie test. Hij is wel 'gewoon' de scheidsrechter bij de mooiste wedstrijd van je leven. Een duel tussen een amateurploeg en FC De Rebellen. Die wedstrijd zal plaatsvinden op 29 mei, waar Robert Maaskant de trainer is van De Rebellen.

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

Hij vertelt over de mooiste tripjes naar het buitenland die hij maakte, over zijn ondernemingen naast het fluiten en het leven op de boerderij.

Nijhuis vertelt wat voor voetballer hij vroeger was, hoe hij verliefd raakte op het fluiten maar is ook openhartig over de spelletjes die achter de schermen gespeeld worden in de internationale voetbalwereld. Verder deelt Nijhuis nog zijn mening over de veranderende maatschappij, die ook de scheidsrechters raakt, en lacht hij zich rot over een anekdote over huize Maaskant.