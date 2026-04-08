PSV kan zich opmaken voor een drukke transferzomer. Volgens Robert Maaskant moet de club in ieder geval stevig in de onderhandeling zitten als het om Ismael Saibari gaat. "Zeventig miljoen vind ik helemaal niet gek, hoor", zegt Maaskant in de videopodcast Sportnieuws.nl De Maaskantine, opgenomen tijdens de huldiging van PSV in het stadhuis in Eindhoven.

PSV-coach Peter Bosz zorgde afgelopen weekend voor gefronste wenkbrauwen, toen hij plots meldde dat Saibari '70 à 75 miljoen euro moet gaan opleveren'. Voor Maaskant was het echter helemaal geen schokkend bedrag. "Dat vind ik helemaal niet gek, hoor", stelt de oud-trainer tussen het feestgedruis in het stadhuis van Eindhoven. "Saibari is gewoon écht zeventig miljoen euro waard."

De 25-jarige middenvelder brak drie jaar geleden door als talent uit de PSV-academy, maar is inmiddels uitgegroeid tot clubtopscorer van de ongenaakbare landskampioen. Saibari staat al op veertien doelpunten, terwijl hij ook nog meerdere wedstrijden miste door deelname aan de Afrika Cup. "Hij laat wekelijks zien dat hij het verschil maakt en dan word je beloond. Saibari heeft snelheid, kracht, drive en scorend vermogen. Hij voegt écht iets extra’s toe aan een ploeg en dat kan hij overal laten zien: Engeland, Spanje, Italië of Duitsland", somt Maaskant op.

Vergelijking met Robben en Seedorf

De analist denkt dat Saibari niet eerst een tussenstap hoeft te maken voordat hij bij een Europese topclub kan slagen. "Ik geloof dat hij echt prima kan meedraaien bij de absolute top”, doelt Maaskant op Europese grootmachten, denkend aan clubs die in de Champions League om de winst strijden. "Waarom? Omdat spelers met zoveel talent meegroeien met het niveau dat gevraagd wordt. Dat deden Robben, Seedorf en Van Persie ook. Dat zijn jongens die onmiddelijk aanpikten bij een hoger niveau, dat kan Saibari ook."

'Veerman is niet onvervangbaar'

Over een andere PSV-smaakmaker, Joey Veerman, is Maaskant minder stellig als het gaat om een grote transfer. De middenvelder stond de afgelopen jaren meerdere keren in de belangstelling van buitenlandse clubs, maar een vertrek bleef uit. "Hij gaat nooit. Ik denk ook niet dat het komende zomer gaat gebeuren. Hij heeft het hier uitstekend naar zijn zin, dus ik denk dat hij alleen vertrekt als hij ergens ongelooflijk veel geld kan verdienen."

Toch denkt Maaskant niet dat PSV per se in de problemen komt als Veerman uiteindelijk wél vertrekt. "Het zou wel leuk zijn als PSV hem weet te behouden, want hij is ongelooflijk belangrijk geweest. De creativiteit van Veerman is natuurlijk wel heel bijzonder, maar ik denk niet dat hij onvervangbaar is."

Vertrek Perisic

Volgens Maaskant ligt dat anders bij Ivan Perisic. "Ik vind het zó knap dat ze hem hebben weten te contracteren. Als je ziet wat hij gebracht heeft in de absolute topwedstrijden... Hij is qua karakter gewoon véél belangrijker dan Veerman. Als die weg zou vallen, kan PSV dat véél moeilijker opvangen", stelt Maaskant over een eventueel vertrek van de 37-jarige Kroaat.

Sportnieuws.nl De Maaskantine

In een nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine loopt het dit keer net even anders dan gebruikelijk. Diverse PSV-prominenten schuiven aan bij Robert Maaskant. Ibrahim Afellay vertelt over hoe het is om een kampioenschap te vieren als speler én als trainer, terwijl John van den Heuvel praat over zijn liefde voor PSV.

