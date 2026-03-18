De Klassieker staat al jaren te boek als een verhit potje tussen aartsrivalen Feyenoord en Ajax. Er gebeurt altijd van alles buiten de lijnen tussen de supportersgroepen, maar in 2023 was er ook geweld in het stadion. Eén actie van een supporter in De Kuip leidde tot een rel die tot aan de politiek reikte en zelfs tot het FIFA-hoofdkantoor doordrong. Gianni Infantino móést zich uitspreken, net als politicus Dilan Yesilgöz.

Gianni Infantino zal in zijn zetel hebben gezeten in Zürich, of alvast in Amerika voor de voorbereidingen van het WK 2026, als hij ineens een belletje krijgt. Het gaat mis op de Nederlandse velden. Hij opent X, voorheen Twitter, en ziet dan beelden uit De Kuip. Vervolgens hoort hij minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yesilgöz, schande spreken en hij kan niet achterblijven. De Klassieker werd die ene avond in De Kuip flink ontsierd.

Zwarte bladzijde in de voetbalhistorie

Het is begin april in 2023 als Ajax op bezoek komt in De Kuip voor de halve finale van de KNVB Beker. Het staat 2-1 voor Ajax na doelpunten van Dusan Tadic, Davy Klaassen en Santiago Giménez als één van de zwartste bladzijdes uit de Nederlandse voetbalhistorie geschreven wordt.

Het is de 60e minuut wanneer Ajax-aanvoerder Tadic en Feyenoord-aanvoerder Orkun Kokcu het met elkaar aan de stok krijgen in de hoek van het veld. Een opstootje ontstaat waarin beide partijen de ruziënde spelers uit elkaar willen trekken. Zelfs beide doelmannen, Timon Wellenreuther en Geronimo Rulli zijn van de partij. Ook Klaassen is daar en wat hij dan nog niet weet, is dat hij het middelpunt van een ontzettende rel zal worden in de seconden die volgen.

Schandalig: de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax is gestaakt nadat Davy Klaassen is geraakt door een aansteker uit het publiek. pic.twitter.com/4Lp4hSlJQ3 — ESPN NL (@ESPNnl) April 5, 2023

Aansteker

Want niet alleen op het veld zijn de mensen opgefokt, ook de Feyenoord-supporters op de tribune kunnen het bloed van de Ajacieden wel drinken. Eén supporter gaat zelfs zo ver dat hij de aansteker die hij in zak had zitten, richting het veld smijt. De aansteker belandt op het achterhoofd van Klaassen en hij gaat bloedend naar de grond. Woest loopt hij naar de scheidsrechter toe om daarna de weg naar de catacomben in te zetten, zijn team loopt gebroederlijk - maar boos - mee.

Een half uur duurt het voordat de ploegen naar buiten komen om de resterende minuten te spelen. Opgeven zit nooit in het hoofd van Klaassen, zo zou hij later vertellen. Dan zou hij toegeven aan geweld en dat wil hij absoluut niet. Toch haalt hij het einde van de wedstrijd niet. Na de hervatting moet hij al gauw naar de kant, zijn hoofd geeft een kloppende pijn.

Reacties uit de hele wereld

Intussen stromen de reacties al binnen en is de man die de aansteker gooide al opgepakt door de politie. Rotterdamse burgemeester Ahmet Aboutaleb spreekt schande, het is het failliet van het voetbal. Ook Yesilgöz voelt zich geroepen en noemt het een dieptepunt, een schande. De gooier is een hufter die gestraft moet worden, vindt zij.

Dagenlang is het incident onderwerp van gesprek, omdat het één van de vele incidenten bij het voetbal is. Zelfs FIFA-voorzitter Infantino voelt zich genoodzaakt te reageren. Elke speler zou zich veilig moeten kunnen bewegen op het veld, is zijn lezing. Er is geen plaats voor geweld in het voetbal, voorvallen zoals die met Klaassen horen niet thuis in onze sport, vertelt de FIFA-baas correct. Sindsdien is De Kuip ontsierd met grote netten langs het veld bij grote wedstrijden, om herhaling te voorkomen.