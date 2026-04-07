PSV viert dinsdag het derde opeenvolgende kampioenschap in de Eredivisie. Op zondag 5 april werd de Eindhovense club de vroegste kampioen ooit in Nederland en dat moet gevierd worden. In dit artikel lees je alle details over de huldiging en waar en hoe laat je live kan inschakelen om het feest te volgen.

De gemeente Eindhoven hield er al rekening mee dat PSV vroeg kampioen kon worden en werkte daarom de afgelopen tijd verschillende plannen uit. Uiteindelijk pakte de ploeg van Peter Bosz de titel afgelopen zondag en dus is de huldiging op dinsdag. Op meerdere plekken in Eindhoven kunnen de supporters van de regerend en kersverse landskampioen een feestje vieren.

Philips Stadion

De festiviteiten beginnen bij het Philips Stadion, de thuisbasis van PSV. Het stadion opent om 13:00 uur en het programma start om 13:45 uur. Drie kwartier later verschijnt de selectie en wordt de schaal uitgereikt. Om 15:00 uur zijn de festiviteiten bij het stadion voorbij en vertrekt de platte kar voor een tocht door de stad, om te eindigen op het grote podium op het Stadhuisplein.

Live te zien via een stream

De huldiging van PSV is live te zien bij voetbalzender ESPN en dat kan gewoon via televisie. Liever online op je telefoon alles gratis volgen, dan is ESPN ook live op YouTube. Hier vind je de link naar de livestream.

Stadhuisplein

Daar is er meer dan voldoende ruimte voor fans. Het programma begint om 14:00 uur. Een uur later is op grote schermen de start van de route van de platte kar te volgen. Uiteindelijk wordt de selectie van PSV om 17:30 uur op het Stadhuisplein gehuldigd. Om 19:00 is het programma afgelopen.

Markt

Ook op de Markt in Eindhoven kunnen supporters terecht. Daar zal vanaf 14:00 het programma van start gaan. En ook hier is de route van de platte kar te volgen op grote schermen. En net zoals op het Stadhuisplein, is het programma om 19:00 afgelopen.

Vroegste landskampioen ooit

PSV pakte dus ook nog een record met het kampioenschap. Het kwam in de Eredivisie niet eerder voor dat een club op 5 april al landskampioen werd. PSV had het record van vroegste titel ooit al in handen met de landstitel in 1978 op 8 april. Voor trainer Peter Bosz is het zijn derde achtereenvolgende landstitel met PSV.