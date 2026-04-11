De strijd om plek 2 is in volle gang in de VriendenLoterij Eredivisie. Nu PSV kampioen is zijn alle ogen daarop gericht, zeker ook omdat de onderlinge verschillen erg klein zijn. Feyenoord staat momenteel nog tweede, maar voelt NEC én FC Twente in de nek hijgen. Stiekem kan Ajax ook nog altijd meedoen. Dit is het resterende programma voor deze ploegen.

Na de overwinning van FC Twente vrijdagavond op FC Volendam, is de strijd nóg spannender geworden. NEC en Feyenoord treffen elkaar zondagmiddag en Ajax speelt zaterdagavond tegen Heracles Almelo. Voor de Amsterdammers is winst het enige dat telt, zeker nu Twente heeft gewonnen.

Resterend programma

NEC en Feyenoord spelen dus tegen elkaar, dat is een cruciaal duel voor de strijd om plek 2. Als NEC zou winnen, komen ze op de tweede plek. Feyenoord staat namelijk nog maar één punt voor. Toch kan er nog van alles gebeuren in deze strijd om plek 2. NEC en FC Twente spelen ook nog tegen elkaar in de laatste duels van de Eredivisie en elke ploeg krijgt nog wel een andere topploeg op bezoek.

Zo sluit FC Twente het seizoen af bij kampioen PSV en treft Ajax ook nog de Eindhovenaren, daarbij moeten zij ook nog spelen tegen FC Utrecht. Een ploeg waar ze het traditioneel lastig mee hebben. Ook speelt nog mee dat NEC volgende week de bekerfinale speelt tegen AZ. De uitslag daarvan kan ook nog weleens invloed hebben op de gesteldheid van spelers in de resterende wedstrijden.

Programma Feyenoord (54 punten)

NEC (uit)

FC Groningen (thuis)

Fortuna Sittard (uit)

AZ (thuis)

PEC Zwolle (uit)

Programma NEC (53 punten)

Feyenoord (thuis)

FC Twente (uit)

Telstar (thuis)

FC Groningen (uit)

Go Ahead Eagles (thuis)

Programma FC Twente (53 punten)

NEC (thuis)

AZ (uit)

Sparta Rotterdam (thuis)

PSV (uit)

Programma Ajax (48 punten)

Heracles (uit)

NAC (uit)

PSV (thuis)

FC Utrecht (thuis)

sc Heerenveen (uit)