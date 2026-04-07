PSV is voor de 27e keer landskampioen geworden na een opnieuw indrukwekkend seizoen. Er stond geen maat op de Eindhovenaren en daarom zijn ze de vroegste kampioen ooit. Dinsdagmiddag 7 april kreeg de selectie de schaal overhandigd in het eigen Philips Stadion in het bijzijn van duizenden fans.

PSV had het record van vroegste kampioen ooit al in handen, maar heeft nu haar eigen prestatie overtoept. 5 april 2026 zal te boek staan als de dag van de vroegste kampioen. De mannen van Peter Bosz zijn voor het derde jaar op rij kampioen en worden daarom al het Bayern van Nederland genoemd, refererend aan Bayern München dat al jarenlang in Duitsland de dienst uitmaakt.

Viering in het stadion

De dag van de huldiging begon in het eigen Philips Stadion waar de ploeg de schaal uitgereikt kreeg. Mark van Bommel handigde de schaal over aan aanvoerder Jerdy Schouten die op zijn krukken naar het podium ging. Intussen zijn de spelers bij het Stadhuisplein gekomen waar het feest verder gaat. Zie hier alvast de foto's uit het Philips Stadion.

Seizoen van PSV

Het seizoen van PSV startte wederom flitsend, er werd eigenlijk maar zelden verloren. De andere ploegen in de VriendenLoterij Eredivisie wisten maar niet dicht bij de Eindhovenaren te komen. PSV had eerder kampioen kunnen worden, maar maakten een paar slippertjes op het eind. Uiteindelijk kwam het goed nadat de kampioen in een spannend duel met FC Utrecht met 4-3 won. Een dag later zagen ze hoe Feyenoord 0-0 speelde tegen FC Volendam, waardoor ze PSV niet meer konden inhalen.

Emotionele uitreiking

Er hangt een kleine schaduw over het kampioenschap omdat aanvoerder Jerdy Schouten in de laatste wedstrijd tegen Utrecht een kruisbandblessure opliep. Hij is op krukken bij zijn team maar zal voorlopig niet in actie komen. Ook het WK is over voor hem. Dat is heel zuur voor de aanvoerder van PSV. De overhandiging van de schaal was daardoor ook een emotioneel moment.

Feest PSV

PSV vierde zondag al met de staf en spelers een besloten feest, maar gaat dinsdag op de platte kar door de stad om het feest met de fans te vieren. Rond de klok van 17.30 komen de spelers aan bij het stadhuis waar ze de schaal aan de fans zullen tonen. Dat gaat vaak gepaard met een boel gezang en gedans.