PSV heeft zondagmiddag definitief de landstitel binnengehaald, nadat Feyenoord punten liet liggen op bezoek bij FC Volendam. Daardoor kunnen de Rotterdammers de ploeg van trainer Peter Bosz niet meer achterhalen. In Brabant barst het feest dus los, maar waar en wanneer gebeurt dat precies? In dit artikel vind je alle informatie over de huldiging van PSV.

De gemeente Eindhoven hield er al rekening mee dat PSV vroeg kampioen kon worden en werkte daarom de afgelopen tijd verschillende plannen uit. Nu PSV op zondag 5 april officieel kampioen is geworden, is de huldiging op dinsdag 7 april. Op meerdere plekken in Eindhoven kunnen de supporters van de regerend en kersverse landskampioen een feestje vieren.

Philips Stadion

De festiviteiten beginnen bij het Philips Stadion, de thuisbasis van PSV. Het stadion opent om 13:00 uur en het programma start om 13:45 uur. Drie kwartier later verschijnt de selectie en wordt de schaal uitgereikt. Om 15:00 uur zijn de festiviteiten bij het stadion voorbij en vertrekt de platte kar.

Stadhuisplein

Ook op het Stadhuisplein is ruimte voor fans. Daar begint het programma om 14:00 uur. Een uur later is op grote schermen de start van de route van de platte kar te volgen. Uiteindelijk wordt de selectie van PSV om 17:30 uur op het Stadhuisplein gehuldigd. Om 19:00 is het programma afgelopen.

Markt

Ook op de Markt in Eindhoven kunnen supporters terecht. Daar zal vanaf 14:00 het programma van start gaan. En ook hier is de route van de platte kar te volgen op grote schermen. En net zoals op het Stadhuisplein, is het programma om 19:00 afgelopen.

Vroegste landskampioen ooit

PSV pakte ook nog een record met het kampioenschap. Het kwam in de Eredivisie niet eerder voor dat een club op 5 april al landskampioen werd. PSV had het record van vroegste titel ooit al in handen met de landstitel in 1978 op 8 april. Voor trainer Peter Bosz is het zijn derde achtereenvolgende landstitel met PSV.