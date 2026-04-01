PSV-directeur Earnest Stewart schoof aan in de videopodcast Sportnieuws.nl De Maaskantine, waar hij met Robert Maaskant uitgebreid sprak over zijn loopbaan als technisch directeur. De Nederlander met Amerikaanse roots blikt terug op zijn eerste stappen in het vak én de manier waarop hij nu bij PSV werkt. "Ik wil nog wel even doorgaan", stelt Stewart.

De eerste stap richting een carrière als technisch directeur kwam door een onverwachte wending. Stewart was net teruggekeerd uit de Verenigde Staten en tekende bij VVV Venlo, waar hij ook al gesprekken had over zijn toekomst na het voetbal. "Ik zou stappen zetten om hoofd jeugdopleiding te worden, maar mijn carrière duurde onverhoopt niet zo lang. Na twee maanden lag ik al op de operatietafel. Ik kreeg last van mijn knie en toen bleek het dat het beter was om te stoppen met betaald voetbal", vertelt Stewart over zijn abrupte einde.

Plots technisch directeur bij VVV

Dat moment bleek bepalend voor zijn toekomst. "VVV was op zoek naar een technisch directeur. Hans Soentjens (voormalig algemeen directeur bij VVV, red.) vond mij wel een geschikte kandidaat, omdat het traject voor hoofd jeugdopleiding ook al was ingezet", legt Stewart uit, die vindt dat die functies te vergelijken zijn. "Eigenlijk is het een beetje mini-TD."

De PSV-directeur merkte al snel dat er géén trainer in hem schuilde, vooral omdat hij in bijvoorbeeld Alfred Schreuder wél een toekomstig trainer zag. "Toen Alfred en ik samenspeelden en we na een wedstrijd in de kleedkamer zaten, wist hij nog precies in welke minuut we bepaalde zaken anders hadden kunnen doen. Toen had ik wel het idee: hij wordt een topcoach. Daar was ik niet aan toe", lacht Stewart, die dus koos voor het directeurschap.

Leren bij VVV, NAC en AZ

In de jaren daarna werkte Stewart in Nederland bij VVV, NAC Breda, AZ en PSV als technisch directeur. Elke club bracht nieuwe lessen met zich mee. "Bij VVV heb ik waarschijnlijk alle fouten mogen en kunnen maken. Bij NAC moet je creatief zijn met het samenstellen van de selectie, want er waren altijd problemen met geld en hoe gaan we dat oplossen. En bij AZ ben ik uitgegroeid tot wie ik nu ben", gaat Stewart verder.

De ervaringen die Stewart in Nederland opdeed, nam hij mee naar de Verenigde Staten. Eerst bij Philadelphia Union en later bij de Amerikaanse voetbalbond. "Ik heb natuurlijk die 2,5 jaar bij Philadelphia gezeten. En in die tijd waren er al een aantal gesprekken geweest via Jay Berhalter om een aantal vragen te stellen over wat ik van bepaalde situaties dacht, vanwege mijn verleden in Nederland en de ervaringen die ik hier in Nederland had opgedaan."

Champions League-hymne ontbrak

Nadat Team USA het WK 2018 misliep, zocht de bond naar verandering. "Zodoende ben ik op gesprek geweest met een aantal anderen. En hebben ze uiteindelijk voor mij gekozen." Hij maakte er van alles mee. "Naar een WK, Confederations Cup en Gold Cup gegaan én de Nations League gewonnen." Tóch bleef er altijd een specifieke droom in zijn hoofd zitten: de Champions League-hymne. "Ik wilde die eens niet alleen op televisie horen, maar wilde daar onderdeel van zijn. Dat heb ik nu aardig ingehaald", zegt hij lachend.

Géén plannen voor vertrek

De afgelopen jaren stond Stewart nadrukkelijk in de belangstelling van andere clubs. Zo informeerden zowel de KNVB als Feyenoord in 2022 al naar zijn beschikbaarheid, terwijl ook Ajax afgelopen winter polste naar de PSV-directeur. Zelf veegt de 57-jarige Nederlander met Amerikaanse roots een vertrek resoluut van tafel.

Als hem wordt gevraagd of zijn werk bij de Amerikaanse bond een voorproefje was voor een toekomstige rol bij de KNVB, reageert hij stellig. "Oneens. Ik heb waanzinnig genoten in Amerika, maar ik heb het uitstekend naar mijn zin bij PSV en wil nog wel even doorgaan", besluit Stewart, die nog een contract tot de zomer van 2027 heeft met een optie voor nóg een jaar.

In een nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine schuift PSV-directeur Earnest Stewart aan bij Robert Maaskant. De technisch directeur vertelt openhartig over zijn weg naar het directeurschap, de geklapte transfer van Ricardo Pepi en de zwaarste transferperiode uit zijn loopbaan.

Ook gaat hij in op de samenwerking met trainer Peter Bosz, blikt hij terug op het mooiste moment uit zijn carrière en deelt hij een opvallende anekdote over een videoband die nooit aankwam bij de Amerikaanse voetbalbond.