Ismael Saibari is Speler van het Jaar geworden bij Eredivisie Awards. De PSV'er kreeg het gros van de stemmen en laat daarmee teamgenoot Joey Veerman achter zich. De 25-jarige middenvelder was apetrots op zijn prijs. "Ik ben ontzettend dankbaar."

De genomineerden voor de titel Speler van het Jaar waren Mika Godts, Jakob Trenskow, Ismael Saibari, Joey Veerman en Tjaronn Chery. Godts won eerder op de avond ook al de prijs voor Talent van het Jaar. "Bij mij staat Godts op plek 4 voor speler van het jaar", zei Hans Kraay. Zijn top-3 zat vol PSV'ers: "Joey Veerman, Guus Til of Ismael Saibari", zei hij.

Het is dus laatstgenoemde geworden. Saibari kreeg die eer op zijn naam, de trainers uit de Eredivisie én Ronald Koeman konden stemmen en hij kreeg de meeste. De Belgische Marokkaan was dé bepalende speler bij PSV en mag nog altijd hopen op een plek in de selectie van Marokko op het WK aanstaande zomer. Die wordt dinsdag bekend gemaakt.

Reactie van Saibari

Saibari maakte dit seizoen in 37 wedstrijden 19 doelpunten en leverde 9 assists. Of de middenvelder volgend seizoen nog altijd bij PSV zal spelen, is nog maar de vraag. "Ik ben ontzettend dankbaar. Individuele prijzen komen ook door teamprijzen. Ik heb de Eredivisie nog niet uitgespeeld, dat is pas als ik ook de beker heb gewonnen. Mijn agent zit hier, dus je moet aan hem vragen of ik volgend jaar nog bij PSV ben."

De prijs werd uitgereikt door zijn jongere broertje en oudere broer, waarmee hij ook samenwoont in Eindhoven. Want hoewel Saibari veel landen door zijn bloed heeft stromen, heeft hij ook een speciaal plekje voor Nederland waar hij nu al jaren woont. "Ik woon hier al ontzettend lang en voel mij echt een Eindhovenaar. PSV is gewoon familie, dus de club is mij heel erg dierbaar", vertelt hij terwijl zijn broer in tranen de award overhandigde.

Andere awards

Mika Godts is volgens de jury het grootste talent van het afgelopen seizoen. De aanvaller van Ajax is de opvolger van verdediger Jorrel Hato, die na vorig seizoen de overstap maakte van Ajax naar Chelsea. Gyan de Regt maakte het mooiste doelpunt van het jaar. De aanvaller van Excelsior scoorde op 19 oktober vorig jaar tegen Fortuna Sittard met een omhaal. De Japanse spits Ayase Ueda van Feyenoord werd gehuldigd als topscorer na 25 treffers.

Mao Itamura van Feyenoord is uitgeroepen tot beste speelster van de Eredivisie voor vrouwen. De 19-jarige Japanse was met haar techniek, acties en rendement bepalend voor de Rotterdamse aanval. Itamura kreeg de prijs uitgereikt door haar teamgenoot Justine Brandau. Renee van Asten kreeg de prijs voor talent van het jaar. Ze maakte op 6 september 2025 haar officiële debuut voor Ajax en scoorde in april bij haar debuut in Oranje in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk.

VriendenLoterij Eredivisie Speler van het Jaar: 𝗜𝗦𝗠𝗔𝗘𝗟 𝗦𝗔𝗜𝗕𝗔𝗥𝗜 🌟🇲🇦



🗞️ https://t.co/QhYReMfh9T



ℹ️ Ismael Saibari werd als winnaar gekozen door de aanvoerders van de clubs in de VriendenLoterij Eredivisie. pic.twitter.com/67I84PnrIW — VriendenLoterij Eredivisie (@eredivisie) May 25, 2026

Jaimy Ravensbergen (FC Twente) en Desiree van Lunteren werden gehuldigd als topscorers van de Eredivisie. Beide speelsters scoorden 16 keer. Sam de Jong van FC Utrecht maakte in de wedstrijd tegen NAC Breda het doelpunt van het jaar. Aan Sarina Wiegman werd de Vrouwen Eredivisie Oeuvre Award overhandigd door de net gestopte voetbalster Renate Jansen. De 56-jarige bondscoach van Engeland kreeg de onderscheiding voor wat ze heeft betekend voor de sport.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover