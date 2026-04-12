Feyenoord gaat op bezoek in Nijmegen voor het cruciale duel met NEC om de tweede plaats in de VriendenLoterij Eredivisie. De ploeg van Robin van Persie heeft een bijzondere voorbereiding achter de rug, maar tóch hoopt de ploeg op eerherstel. Volg alle ontwikkelingen hier live.

Feyenoord kende in aanloop naar de belangrijke uitwedstrijd van zondag in de Eredivisie tegen NEC de nodige blessures. "De laatste paar jaar doe ik niet of nauwelijks meer mee aan trainingen. Vandaag heb ik dat wel gedaan, bij het basisteam. Dat geeft context over hoe we ervoor staan. Ik heb mezelf in de basis gezet, uit nood", zei Van Persie op de persconferentie.

Bij NEC gaat het juist crescendo: de ploeg maakt zich op voor de bekerfinale en staat bovendien op slechts drie punten van Feyenoord. Bij een overwinning passeren ze de Rotterdammers en staan ze, met nog vier wedstrijden te gaan, op de plek die recht geeft op de competitiefase van de Champions League.

Opstellingen NEC en Feyenoord

Opstelling NEC: Crettaz; Dasa, Sandler, Kaplan; Ouaissa, Nejsamic, Sano, Önal; Chery, Linssen, Lebreton.



Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Kraaijeveld, Lotomba; Targhalline, Valente, Moder; Hadj Moussa, Ueda, Van den Elshout.

Duidelijkheid over blessures

Robin van Persie haalt opgelucht adem. Aan de kant van Feyenoord waren Luciano Valente, Anis Hadj Moussa, Anel Ahmedhodzic en Jakub Moder twijfelgevallen, maar enkel Ahmedhodzic ontbreekt in de selectie. De overige namen zijn er gewoon bij in de cruciale kraker met NEC.

Toch is de blessurelijst nog steeds immens groot. Thomas Beelen, Malcolm Jeng, Bart Nieuwkoop, Shaqueel van Persie, Givairo Read, Leo Sauer, Gijs Smal, Jeremiah St. Juste en Sem Steijn zijn niet inzetbaar.