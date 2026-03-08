Feyenoord reist met een gehavende selectie af naar NAC Breda waar het punten kan uitlopen op Ajax. Voor het eerst sinds zijn komst staat Raheem Sterling in de basis. In Breda krijgt hij de vuurdoop van Robin van Persie. Kan de Engelsman eindelijk gaan schitteren voor Feyenoord? Volg het duel hier live.

Robin van Persie mist de nodige belangrijke krachten in het belangrijke duel met NAC Breda. De Bredanaren staan er slecht voor en hopen gebruik te maken van de matige vorm waarin Feyenoord verkeert. De Rotterdammers kunnen op hun beurt weer goede zaken doen in de strijd om plek 2. Ajax verloor afgelopen zaterdag van FC Groningen, waardoor Feyenoord 7 punten los kan komen van de Amsterdammers wanneer ze winnen in Breda.

Opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos; Hwang, Valente, Moder; Hadj Moussa, Ueda, Sterling

Raheem Sterling

Vorige week lag Van Persie nog onder vuur om een keuze rondom Raheem Sterling. Hij liet Sterling invallen vorige week tegen FC Twente, waardoor hij Jordan Bos heel lang op linksbuiten liet staan, terwijl er tot twee keer toe een linksback was uitgevallen. Daardoor kwam er een rechtsbenige speler op die plek te staan en dat was niet ideaal. De kritiek luidde dat Van Persie alles in werking stelt voor Sterling en niet voor Feyenoord. Nu mag de 82-voudig international van Engeland het laten zien vanaf de aftrap.

Blessures Feyenoord

Er is een hele lijst aan blessures in Rotterdam en dat is een probleem. Buiten de langdurig geblesseerde Sem Steijn, Gernot Trauner, Thomas Beelen, Gaoussou Diarra, Malcolm Jeng, Leo Sauer, Givairo Read en Shaqueel van Persie, zijn ook Bart Nieuwkoop en Gijs Smal geblesseerd.

Van Persie gaf een korte update over een aantal van deze gevallen: "Jeng gaat goed. Hij traint nog apart, maar dat gaat de goede kant op. Hetzelfde geldt voor Sauer en Read, maar zij trainen ook nog apart. Nieuwkoop gaat ook de goede kant op, heeft aangepast getraind maar was vandaag weer bij de groep. Smal was er nog niet bij", vertelde hij. Daarmee is Nieuwkoop een twijfelgeval, maar valt de rest wel af voor het duel met NAC.